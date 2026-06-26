Agricultura

Entre Ríos: la soja cerró la campaña con una rentabilidad del 19,8% pese a una caída del 22% en la producción

Según el informe del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), la producción provincial de soja cayó 22% en la campaña 2025/26 por una menor superficie sembrada y una baja en los rendimientos. Sin embargo, los buenos resultados de la soja de segunda permitieron cerrar el ciclo con rentabilidad positiva.