Desafíos para el sector productivo

La Rural de Santa Fe analizó las oportunidades y desafíos del acuerdo UE-Mercosur

“Los especialistas remarcaron algunas desventajas comparativas que hoy tiene nuestro país y que será necesario corregir. La logística, los costos de transporte y la infraestructura son aspectos centrales para quienes producimos commodities y debemos recorrer grandes distancias para llegar a los mercados”, sostuvo el titular de la entidad Ricardo Argenti.