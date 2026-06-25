La Sociedad Rural de Santa Fe participó del seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por CARSFE, un espacio que reunió a productores, industriales, dirigentes gremiales, académicos y funcionarios para analizar las oportunidades y desafíos que plantea el acuerdo comercial entre ambos bloques.
La Rural de Santa Fe analizó las oportunidades y desafíos del acuerdo UE-Mercosur
“Los especialistas remarcaron algunas desventajas comparativas que hoy tiene nuestro país y que será necesario corregir. La logística, los costos de transporte y la infraestructura son aspectos centrales para quienes producimos commodities y debemos recorrer grandes distancias para llegar a los mercados”, sostuvo el titular de la entidad Ricardo Argenti.
Durante la jornada, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ricardo Argenti, destacó la importancia de generar ámbitos de diálogo y análisis que permitan anticipar los cambios que se avecinan para el sector productivo argentino.
“Es un desafío muy importante para todos. Los productores vamos a tener que adaptarnos a nuevas exigencias y normativas que plantea este escenario internacional. No será un proceso sencillo, pero es necesario prepararnos para aprovechar las oportunidades que se abren”, expresó.
Argenti señaló que uno de los principales temas abordados durante el seminario estuvo relacionado con las condiciones de competitividad que deberá enfrentar la producción argentina para acceder a mercados cada vez más exigentes.
Oportunidades y desafíos del acuerdo UE-Mercosur
“Los especialistas remarcaron algunas desventajas comparativas que hoy tiene nuestro país y que será necesario corregir. La logística, los costos de transporte y la infraestructura son aspectos centrales para quienes producimos commodities y debemos recorrer grandes distancias para llegar a los mercados”, sostuvo.
En ese sentido, consideró fundamental el acompañamiento de políticas públicas que contribuyan a mejorar la competitividad de las cadenas productivas.
“Esperamos que el Estado acompañe este proceso, que se avance en mejoras logísticas y que herramientas estratégicas como la Hidrovía contribuyan a reducir costos y generar mejores condiciones para la producción”, afirmó.
El dirigente rural destacó además que el agregado de valor aparece como uno de los grandes desafíos para el futuro del sector agropecuario.
“Tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan agregar valor a nuestra producción y generar mayores oportunidades para nuestras comunidades. Ese es uno de los grandes mensajes que dejó este seminario”, indicó.
Adaptación a nuevas normativas internacionales
Finalmente, Argenti reafirmó el compromiso de la Sociedad Rural de Santa Fe de participar activamente en los debates vinculados al desarrollo productivo y la inserción internacional del país.
“Estamos trabajando fuertemente sobre estos temas. Tenemos la voluntad de dialogar, discutir propuestas y construir acuerdos con todos los actores que sean necesarios para que los productores puedan afrontar estos desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo escenario”, concluyó.