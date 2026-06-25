Carlos Castagnani

El presidente de CRA pidió menos trabas y más integración para aprovechar el acuerdo UE-Mercosur

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), participó del seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por CARSFE en Santa Fe, donde destacó la necesidad de integrar producción e industria para generar empleo, inversión y desarrollo territorial. Además, reclamó una menor presión impositiva, mejoras en infraestructura y reglas claras para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.