La discusión sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur no debe limitarse a una cuestión comercial. Para el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, el verdadero desafío consiste en transformar la enorme capacidad productiva del país en más desarrollo, más empleo y mayores oportunidades para las comunidades del interior.
El presidente de CRA pidió menos trabas y más integración para aprovechar el acuerdo UE-Mercosur
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), participó del seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por CARSFE en Santa Fe, donde destacó la necesidad de integrar producción e industria para generar empleo, inversión y desarrollo territorial. Además, reclamó una menor presión impositiva, mejoras en infraestructura y reglas claras para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.
Esa fue una de las principales definiciones que dejó durante su participación en el seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), donde dirigentes rurales, industriales, académicos y funcionarios debatieron sobre el futuro de las cadenas productivas argentinas frente a los nuevos escenarios internacionales.
“Argentina necesita producir más y generar más valor agregado. Para lograrlo debemos integrarnos al mundo de manera inteligente y competitiva, defendiendo siempre los intereses de nuestros productores y fortaleciendo las condiciones para que puedan crecer”, sostuvo.
Para el dirigente rural, los acuerdos alcanzados por el Mercosur representan una oportunidad estratégica para ampliar mercados y potenciar las exportaciones argentinas.
“Son oportunidades que no debemos desaprovechar. Las exportaciones son indispensables para generar más inversión, más empleo y más desarrollo en todo el país”, afirmó.
El agregado de valor como estrategia de desarrollo
Castagnani destacó que el crecimiento económico no puede depender únicamente de la exportación de materias primas y que resulta indispensable avanzar en procesos de industrialización que permitan capturar mayor valor dentro del territorio nacional.
“Cuando hablamos de aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo, también debemos hablar de cómo generamos más desarrollo dentro de nuestro propio país”, señaló.
En ese sentido, remarcó que transformar granos en carne, leche, biocombustibles o productos industrializados implica multiplicar el impacto económico de la producción primaria.
“Cada litro de leche industrializado, cada proceso productivo que incorpora trabajo y conocimiento significa más empleo, más arraigo y más oportunidades para nuestras comunidades del interior”, expresó.
Por ello insistió en que el campo y la industria deben dejar de ser observados como sectores separados.
“Creemos firmemente que el campo y la industria no son sectores enfrentados. Son parte de una misma cadena de valor, complementaria y necesaria. Cuando esa cadena funciona integrada gana el productor, gana la industria, gana el trabajador y gana la Argentina”, sostuvo.
Menos presión fiscal y más infraestructura
El presidente de CRA también aprovechó el encuentro para plantear una serie de condiciones que considera indispensables para que el país pueda aprovechar plenamente las oportunidades de los mercados internacionales.
Entre ellas mencionó la necesidad de avanzar hacia un esquema tributario más favorable para la producción y la inversión.
“No existe país que pretenda aumentar sus exportaciones gravando aquello que produce y vende al mundo. No existe estrategia de desarrollo sostenible basada en castigar al sector más competitivo de su economía”, afirmó.
Asimismo, cuestionó la proliferación de requisitos burocráticos y certificaciones que muchas veces terminan incrementando costos sin generar mejoras concretas en los procesos productivos.
“Debemos evitar regulaciones excesivas y obstáculos que terminan afectando la competitividad de nuestras cadenas”, señaló.
Otro de los reclamos estuvo vinculado con la infraestructura logística, especialmente el sistema ferroviario.
“Necesitamos una mejora urgente de la infraestructura. Un sistema ferroviario más eficiente permitiría reducir costos, mejorar la rentabilidad y fortalecer toda la cadena productiva”, sostuvo.
El potencial del interior productivo
En el tramo final de su intervención, Castagnani puso el foco en la realidad de las economías regionales y destacó el potencial que observa al recorrer distintas provincias del país.
“Estamos recorriendo el interior profundo de la Argentina y encontramos algo que muchas veces no se visibiliza: una enorme capacidad de trabajo, de producción y de ganas de salir adelante”, afirmó.
Según explicó, en numerosas localidades alejadas de los grandes centros urbanos existen productores, emprendedores y jóvenes que continúan apostando por el crecimiento a pesar de las dificultades.
“Uno se encuentra con productores que dicen ‘ayúdennos porque queremos producir más’. Y también con una juventud que sorprende por su compromiso y por su voluntad de construir futuro en sus propias comunidades”, relató.
En ese marco, destacó la importancia de generar confianza y previsibilidad para que esos sectores puedan invertir y desarrollarse.
“Tenemos una enorme capacidad para producir materias primas de calidad, pero también para transformarlas e industrializarlas. Ese es el verdadero sentido de este seminario: integrar cada eslabón de la cadena productiva para generar más valor, más empleo y más oportunidades para todos los argentinos”, concluyó.