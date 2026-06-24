El desafío de Santa Fe frente a Europa

Javier Martín: "Exportar más no alcanza, Argentina necesita agregar valor para dar el salto al desarrollo"

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) sostuvo que el futuro del desarrollo provincial pasa por profundizar la integración entre producción primaria, industria, ciencia y tecnología. Planteó que la apertura de nuevos mercados exige dejar atrás la lógica exportadora basada en materias primas y avanzar hacia productos con mayor valor agregado, innovación y estándares internacionales.