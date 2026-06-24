Oportunidad histórica

Trazabilidad, innovación y valor agregado: las claves para llegar a Europa

El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Cristian Fiereder, destacó la importancia del trabajo conjunto entre producción, industria, ciencia y tecnología para aprovechar las oportunidades que abre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Durante el seminario organizado por CARSFE en la capital provincial, advirtió sobre la necesidad de acelerar los procesos de adaptación a los estándares internacionales de trazabilidad y sostenibilidad para que Argentina pueda competir en los mercados más exigentes del mundo.