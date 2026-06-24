La concreción del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa una oportunidad estratégica para la economía argentina, aunque también plantea desafíos que exigirán cambios profundos en los sistemas productivos.
Trazabilidad, innovación y valor agregado: las claves para llegar a Europa
El presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Cristian Fiereder, destacó la importancia del trabajo conjunto entre producción, industria, ciencia y tecnología para aprovechar las oportunidades que abre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Durante el seminario organizado por CARSFE en la capital provincial, advirtió sobre la necesidad de acelerar los procesos de adaptación a los estándares internacionales de trazabilidad y sostenibilidad para que Argentina pueda competir en los mercados más exigentes del mundo.
Así lo expresó el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF), Cristian Fiereder, durante el seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE).
El dirigente industrial valoró especialmente el enfoque del encuentro, que reunió a representantes del sector agropecuario, la industria, la academia y los gobiernos para analizar las posibilidades que abre uno de los acuerdos comerciales más relevantes de las últimas décadas.
“Hay que agradecer y felicitar a los organizadores. El título del seminario refleja exactamente lo que necesitamos: pasar del campo a la industria mediante el agregado de valor. Argentina necesita crecer en exportaciones, pero también necesita correrse de los commodities y exportar productos con mayor valor agregado”, sostuvo.
Para Fiereder, el principal aporte del encuentro fue poner sobre la mesa una visión compartida sobre el futuro productivo de la provincia.
“Es fundamental trabajar juntos. La estrategia tiene que ser construir cadenas de valor orientadas a la exportación, integrando a todos los actores. Y en ese esquema la ciencia y la tecnología tienen un rol central”, afirmó.
Santa Fe y el desafío de construir una estrategia exportadora
El titular de la UISF destacó que Santa Fe cuenta con ventajas competitivas importantes para posicionarse en los mercados internacionales, especialmente por la calidad de su entramado productivo y científico.
“Santa Fe tiene un potencial enorme. Cuenta con universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación y una red productiva muy sólida. Es momento de pensar cómo aprovechar todas esas capacidades para abastecer mercados que cada vez son más exigentes”, señaló.
Durante las distintas exposiciones del seminario, uno de los temas recurrentes fue la necesidad de avanzar hacia esquemas productivos más sofisticados, capaces de responder a las demandas de los consumidores europeos.
En ese sentido, Fiereder remarcó que el desafío ya no pasa solamente por producir más, sino por generar productos con mayor contenido tecnológico, más certificaciones y mayores niveles de diferenciación.
“Cada tonelada exportada debe representar más valor. Ese es el camino para que la Argentina pueda crecer de manera sostenida y generar más desarrollo”, sostuvo.
Trazabilidad y sostenibilidad: las exigencias de Europa
Uno de los principales desafíos identificados por el dirigente industrial está vinculado a las crecientes exigencias regulatorias de la Unión Europea en materia ambiental, sanitaria y de trazabilidad.
“Los mercados europeos exigen cada vez más información sobre cómo se produce. La trazabilidad total de los productos, el cumplimiento ambiental y las normativas vinculadas a la deforestación son aspectos centrales”, explicó.
Según detalló, las exigencias abarcan toda la cadena productiva: desde el origen de los cultivos y la alimentación animal hasta los procesos industriales, el uso de energía, la gestión de residuos y los insumos utilizados.
“Hay que poder demostrar dónde se produjo, cómo se produjo, qué prácticas se utilizaron y cuál fue el impacto ambiental. Es una mirada integral que involucra a toda la cadena de valor”, indicó.
Por ello consideró imprescindible acelerar los procesos de adecuación normativa y tecnológica para evitar perder oportunidades comerciales.
“Argentina necesita moverse rápido. No podemos esperar años para resolver cuestiones que son fundamentales para acceder a estos mercados. Si nosotros no ocupamos esos espacios, otros países lo harán”, advirtió.
El papel de la industria, las universidades y los centros tecnológicos
Fiereder destacó además el trabajo que viene desarrollando la Unión Industrial de Santa Fe junto a universidades, clústeres tecnológicos y organismos de investigación para preparar al entramado productivo frente a este nuevo escenario.
“Estamos trabajando para integrar cada vez más a la industria con las universidades y los centros tecnológicos. La idea es identificar cuáles son los requerimientos que vienen y prepararnos antes de que se conviertan en obstáculos”, explicó.
A su juicio, la competitividad futura dependerá de la capacidad de anticiparse a los cambios y construir consensos entre los distintos sectores.
“Tenemos una gran oportunidad por delante. Si fortalecemos las instituciones, el entramado productivo y la articulación público-privada, Santa Fe puede ser protagonista de esta nueva etapa exportadora”, concluyó.