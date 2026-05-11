Frecuentemente, se instala la narrativa de que el destino de la Argentina debe ser la apertura absoluta y que el mercado, de forma espontánea, nos asignará un rol de relevancia en el escenario global. Bajo este esquema, la industria nacional es presentada como una carga fiscal o una ineficiencia, sugiriendo que la "racionalidad" económica consiste en importar aquello que hoy nos desafía fabricar. Sin embargo, como industriales con visión estratégica, sabemos que detrás de este discurso de modernidad subyace una contradicción histórica: se nos exige retirar la escalera del desarrollo antes de haber consolidado nuestro ascenso.
¿Para qué formamos a nuestros jóvenes si les cerramos las fábricas?
Ninguna nación alcanzó la prosperidad basando su economía en la mera intermediación. Todos los países desarrollados, sin excepción, fortalecieron su mercado interno, invirtieron en capital humano y protegieron sus sectores estratégicos hasta que sus cadenas de valor ganaron competitividad global. Intentar convencernos de que no tenemos ese derecho es ignorar las reglas básicas de la competencia: no se puede enviar a un equipo en formación a disputar una final profesional sin el entrenamiento, la infraestructura y el proceso de maduración previo. La industria santafesina reclama un modelo que apueste al desarrollo real y no a una supervivencia basada en la desigualdad de condiciones.
El valor agregado como motor de la clase media
La clase media argentina no es el resultado de la especulación financiera ni de la renta logística portuaria; es el fruto directo de la diversificación productiva. Es en la fábrica, a través de la producción con agregado de valor, donde se construye el empleo que dignifica y permite que nuestros jóvenes proyecten un futuro ascendente en nuestras universidades. Cuando un modelo económico posterga la industria, erosiona la única herramienta probada de cohesión y ascenso social.
La intermediación —comprar y vender— es una actividad necesaria pero transitoria. Un país sólido se construye transformando materias primas, liderando desarrollos tecnológicos y, fundamentalmente, sosteniendo la captura de valor y el empleo asociado. No es una estrategia sostenible exportar recursos naturales en estado primario e importar el desempleo envuelto en productos terminados, comprando, en definitiva, el trabajo que nuestra gente debería estar realizando aquí.
Ya lo advertía Manuel Belgrano con una vigencia que interpela nuestro presente: nuestra vulnerabilidad reside en los “mercachifles que solo sabían comprar por cuatro para vender por ocho”. Esa visión cortoplacista, que prioriza la rentabilidad del mostrador sin considerar el impacto en el tejido social y tecnológico, es la que hoy vuelve a desafiar la sustentabilidad de nuestro entramado productivo.
TEDIND-X: La respuesta estratégica desde Santa Fe
La Comisión Joven de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF Joven), entiende que el futuro no se espera, se entrena. Por ello, en una alianza estratégica con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, impulsamos hace ya cuatro años TEDIND-X. Ver a más de mil estudiantes de escuelas técnicas vinculándose con la innovación y la cultura del esfuerzo es nuestra respuesta institucional más contundente al modelo actual.
Resulta una contradicción sistémica que, como sociedad, invirtamos el máximo esfuerzo en formar a los mejores cuadros técnicos para luego ofrecerles una matriz económica que no los demande. TEDIND-X es nuestra plataforma para comunicar a las nuevas generaciones que existe un proyecto de vida industrial en Santa Fe; un sector privado que apuesta por ellos y un Estado provincial que comprende que la educación técnica es el vector de la soberanía económica. No queremos que nuestros talentos se vayan; queremos que se queden a diseñar el futuro productivo del país.
Promover el desarrollo es una decisión que exige liderazgo, tanto político como empresarial. Desde la UISF, no seremos observadores pasivos del desmantelamiento de nuestra historia productiva. Por el contrario, seguiremos defendiendo la integración entre educación e industria, convencidos de que un país solo es plenamente soberano cuando es capaz de producir y exportar valor agregado, pero, fundamentalmente, cuando cuida por sobre todas las cosas el trabajo de su gente.
Sin industria no hay Nación y sin compromiso con el valor agregado no hay futuro posible. En este sentido, necesitamos fortalecer las alianzas público-privadas para cerrar brechas. Es imperativo comprender que, en un momento donde nuestra vida cotidiana está marcada por la hiperpersonalización gracias a la tecnología y la inteligencia artificial, representa un desafío ineludible romper con las estructuras laborales estandarizadas que ya no responden a la realidad actual.
Para lograrlo, necesitamos un Estado nacional presente, equilibrado fiscalmente y ordenado macroeconómicamente. Un Estado con visión de desarrollo y financiamiento, que piense y planifique un futuro mejor para TODOS los argentinos, en lugar de aplicar un plan sistemático de eliminación de la industria, la ciencia y la educación pública.