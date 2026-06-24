Acuerdo Unión Europea-Mercosur

Del campo a la industria: Santa Fe busca posicionarse frente a los nuevos mercados globales

En el marco del seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por CARSFE, el presidente de CARSFE, Berardo Vignatti, sostuvo que el entendimiento entre ambos bloques representa una oportunidad histórica para potenciar el perfil agroindustrial de la provincia.