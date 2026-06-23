La producción de soja atraviesa un escenario de transformación constante, impulsado por la necesidad de aumentar la productividad, preservar los recursos naturales y responder a los desafíos que plantean el cambio climático y los mercados internacionales.
Nutrición, sanidad y genética: los desafíos que debatirá el Seminario ACSOJA 2026
La Bolsa de Comercio de Rosario será escenario el próximo 30 de junio del Seminario ACSOJA 2026, un encuentro que reunirá a especialistas, investigadores, productores y representantes de toda la cadena sojera para analizar los principales desafíos del cultivo. La nutrición de los suelos, el manejo de plagas y los avances en genética y biotecnología estarán entre los temas centrales de una jornada que servirá además como antesala de la Conferencia Mundial de Investigación en Soja que se realizará en Argentina en 2027.
En ese contexto, el próximo 30 de junio se desarrollará en la Bolsa de Comercio de Rosario una nueva edición del Seminario ACSOJA 2026, un espacio de análisis e intercambio que reunirá a referentes de toda la cadena sojera argentina.
Organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), el encuentro convocará a productores, investigadores, técnicos, empresas, instituciones y representantes de la industria para debatir sobre las principales herramientas que permitirán sostener la competitividad de uno de los cultivos más importantes del país.
Bajo el lema “Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja”, la jornada se presenta además como una instancia preparatoria para la World Soybean Research Conference (WSRC), que tendrá lugar en Rosario en abril de 2027 y posicionará a la Argentina como sede de uno de los principales encuentros científicos internacionales dedicados al cultivo.
La fertilización como herramienta para aumentar rendimientos
Uno de los ejes centrales del seminario estará dedicado a la nutrición de los cultivos y al manejo eficiente de la fertilidad de los suelos.
Durante el bloque técnico denominado “Nutrición y plagas en soja: estrategias de manejo que potencian rendimientos”, el presidente de Fertilizar Asociación Civil, Roberto Rotondaro, analizará la evolución de indicadores clave de los suelos argentinos, especialmente los niveles de carbono y fósforo, dos componentes fundamentales para sostener la productividad agrícola.
Además, el especialista abordará la brecha existente entre el potencial productivo y la adopción efectiva de tecnologías de fertilización, una cuestión que continúa siendo uno de los principales desafíos para numerosos sistemas productivos.
Los expertos coinciden en que una adecuada estrategia de nutrición no sólo permite incrementar los rendimientos, sino también mejorar la calidad de los granos y contribuir a la sustentabilidad de los planteos agrícolas.
El avance de las plagas y los nuevos desafíos sanitarios
La sanidad del cultivo será otro de los temas destacados de la jornada. En particular, se analizará el creciente impacto del picudo negro de la vaina, una plaga que en los últimos años dejó de estar limitada a determinadas regiones para convertirse en una preocupación de alcance nacional.
La exposición estará a cargo de Matías Medrano, investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), quien repasará aspectos relacionados con la biología del insecto, su ciclo de vida y las consecuencias que genera sobre el rendimiento de los cultivos.
También se compartirán experiencias de manejo desarrolladas en el noroeste argentino, donde esta problemática ha sido estudiada con mayor profundidad, aportando herramientas para prevenir pérdidas y mejorar las estrategias de control.
La creciente presión de plagas y enfermedades constituye uno de los principales factores que obligan a los productores a adoptar sistemas de monitoreo y manejo cada vez más precisos.
Genética y biotecnología para la soja del futuro
La innovación tecnológica ocupará un lugar destacado dentro del programa del seminario. Referentes internacionales de la investigación en soja presentarán los avances más recientes en mejoramiento genético y genómica aplicada al cultivo.
Entre los disertantes se encuentran Itsvan Rajcan, presidente del Comité Continuo de la Conferencia Mundial de Investigación en Soja, y Ricardo Vilela Abdelnoor, investigador de EMBRAPA y reconocido especialista en biotecnología.
Las exposiciones abordarán herramientas como la selección asistida por marcadores moleculares, el uso de información genómica y otras tecnologías que permiten acelerar el desarrollo de nuevas variedades con mayor potencial productivo, mejor adaptación a diferentes ambientes y mayor tolerancia a enfermedades y situaciones de estrés.
Los especialistas también destacarán la importancia de ampliar la diversidad genética disponible para responder a los desafíos que enfrenta la agricultura moderna, especialmente en un escenario marcado por la variabilidad climática y la necesidad de producir alimentos de manera más eficiente y sostenible.
De esta manera, el Seminario ACSOJA 2026 buscará consolidarse como un ámbito de reflexión y generación de conocimiento para toda la cadena sojera, promoviendo el intercambio entre ciencia, tecnología y producción en un momento clave para el futuro del cultivo en Argentina y el mundo.