Rosario

Nutrición, sanidad y genética: los desafíos que debatirá el Seminario ACSOJA 2026

La Bolsa de Comercio de Rosario será escenario el próximo 30 de junio del Seminario ACSOJA 2026, un encuentro que reunirá a especialistas, investigadores, productores y representantes de toda la cadena sojera para analizar los principales desafíos del cultivo. La nutrición de los suelos, el manejo de plagas y los avances en genética y biotecnología estarán entre los temas centrales de una jornada que servirá además como antesala de la Conferencia Mundial de Investigación en Soja que se realizará en Argentina en 2027.