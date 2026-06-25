La apertura de nuevos mercados internacionales, las exigencias crecientes en materia de producción y trazabilidad, y el desafío de generar más valor agregado fueron algunos de los temas que atravesaron el seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE).
Rabasedas: "El acuerdo UE-Mercosur abre oportunidades, pero también grandes desafíos para los productores"
La presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, participó del seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por CARSFE, donde destacó las oportunidades que se abren para el sector agropecuario santafesino. Al mismo tiempo, anticipó los preparativos de la 82ª Expo Rural de San Justo, que llegará con importantes obras de infraestructura, récord de expositores y un reconocimiento nacional para la ganadería local.
Entre los participantes destacados estuvo la presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, María Herminia Rabasedas, quien destacó la importancia de estos espacios de intercambio para comprender el nuevo escenario que se abre para la producción argentina.
“La verdad es que estamos muy contentos de poder participar y llevarnos mucho conocimiento sobre esta coyuntura que estamos viviendo y sobre lo que significa este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”, señaló.
Para la dirigente rural, el entendimiento entre ambos bloques representa una oportunidad significativa para el sector productivo, aunque también implica importantes desafíos que deberán ser afrontados de manera conjunta.
“Entendemos que son grandes oportunidades, pero detrás de ellas vienen grandes desafíos. Hoy hay que hablar de cadenas de valor, de cadenas productivas, y entender que tenemos que trabajar de manera mancomunada, con objetivos comunes y pensando en crecer todos juntos”, afirmó.
Rabasedas consideró que uno de los principales cambios que deberá afrontar el sector es la necesidad de fortalecer la articulación entre producción primaria, industria, ciencia y tecnología para responder a las nuevas demandas de los mercados internacionales.
Los desafíos de la competitividad y las nuevas exigencias
La titular de la Rural de San Justo también se refirió a algunas de las preocupaciones que hoy atraviesan al sector agropecuario, entre ellas los requerimientos vinculados a los sistemas de trazabilidad y certificación que exigen los mercados europeos.
En ese contexto mencionó el debate generado por el sistema VISEC y la necesidad de que exista un acompañamiento institucional para brindar información y respaldo a los productores.
“Creemos que la provincia tiene un rol importante para cumplir porque dispone de gran parte de la información que los productores necesitan validar. Es fundamental que acompañe estos procesos y genere herramientas que permitan avanzar con mayor previsibilidad”, sostuvo.
También hizo referencia al debate sobre la Ley de Semillas, un tema que lleva años de discusión dentro de las entidades agropecuarias.
“Son cuestiones sobre las que todavía queda mucho por trabajar. Tenemos que sentarnos, llegar a acuerdos y seguir construyendo consensos porque son temas centrales para el futuro del sector”, expresó.
No obstante, Rabasedas consideró que las oportunidades que se abren con el acuerdo UE-Mercosur e incluso con posibles nuevos acuerdos comerciales son mayores que las dificultades.
“Tenemos que animarnos a entrar en esos mercados, animarnos a invertir y empezar a pensar más en el largo plazo. Durante muchos años estuvimos obligados a pensar solamente en el corto plazo porque el contexto del país no acompañaba”, señaló.
Y agregó: “Para aprovechar estas oportunidades necesitamos financiamiento, infraestructura, caminos y condiciones que permitan transformar el potencial productivo en desarrollo real”.
Una Expo Rural que marcará un antes y un después
Mientras el sector analiza los desafíos del comercio internacional, la Sociedad Rural de San Justo avanza en la organización de uno de los eventos más importantes de su historia institucional.
La 82ª Expo Rural de San Justo se realizará en agosto y llegará acompañada por una profunda transformación del predio ferial, encabezada por la construcción de una nueva pista de jura cubierta de 1.200 metros cuadrados.
“Estamos viviendo días históricos. Hoy justamente se está montando toda la estructura del techo de la nueva pista. Fue una obra que sufrió algunas demoras por las condiciones climáticas, pero estamos muy cerca de verla terminada”, explicó Rabasedas.
La dirigente destacó además el interés que ya genera la exposición entre empresas, productores y cabañeros.
“La venta de lotes viene muy bien, estamos recibiendo muchas consultas y las cabañas siguen inscribiéndose. Hay una enorme expectativa por lo que se está construyendo en San Justo”, indicó.
La muestra contará con más de 70.000 metros cuadrados de exposición, alrededor de 120 expositores, la participación de 40 cabañas ganaderas, espacios de capacitación, tecnología aplicada al agro, gastronomía, espectáculos y actividades para toda la familia.
A ello se suma un reconocimiento de gran relevancia para la institución: la incorporación de la Expo Rural de San Justo a la categoría “Promocionada” de la Asociación Braford Argentina, una distinción reservada para eventos considerados estratégicos para el crecimiento y la difusión nacional de la raza.
La decisión posiciona a la exposición santafesina entre las más importantes del país y la convierte en la primera muestra rural ajena al calendario propio de la entidad en alcanzar esa categoría.
“Es un reconocimiento muy importante para toda la región y para el trabajo que se viene realizando desde hace años. Refleja el crecimiento de nuestra ganadería y el potencial que tiene el norte santafesino”, destacó Rabasedas.