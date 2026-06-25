La mirada de la Sociedad Rural de San Justo

Rabasedas: "El acuerdo UE-Mercosur abre oportunidades, pero también grandes desafíos para los productores"

La presidenta de la Sociedad Rural de San Justo, participó del seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por CARSFE, donde destacó las oportunidades que se abren para el sector agropecuario santafesino. Al mismo tiempo, anticipó los preparativos de la 82ª Expo Rural de San Justo, que llegará con importantes obras de infraestructura, récord de expositores y un reconocimiento nacional para la ganadería local.