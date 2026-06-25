El rol de las cooperativas frente al acuerdo con Europa

Llopi: "El acuerdo UE-Mercosur es una oportunidad para impulsar la producción santafesina al mundo"

La presidenta de Coninagro Santa Fe, destacó las posibilidades que abre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur para el sector agropecuario argentino. Durante el seminario “Del Campo a la Industria: Agregar valor frente al acuerdo UE-Mercosur”, organizado por CARSFE, resaltó además el papel estratégico que pueden desempeñar las cooperativas en el nuevo escenario comercial.