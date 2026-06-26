Alternativa frente al maíz

Con la chicharrita en niveles elevados, el sorgo fortalece su lugar en la rotación agrícola

El sorgo atraviesa un momento de consolidación en Argentina. A la ventaja de no ser hospedero de la chicharrita del maíz se suman menores costos de implantación, buena adaptación a ambientes restrictivos y una demanda internacional sostenida, especialmente desde China.