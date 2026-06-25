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Informe ROSGAN

China redefine el mercado de la carne, Australia y Brasil agotan sus cuotas y Argentina espera una mejora de precios

El último informe de ROSGAN advirtió que los dos principales proveedores del gigante asiático prácticamente agotaron sus cuotas de exportación, mientras que Argentina utilizó apenas el 41%.

Argentina eligió una estrategia más cautelosa, esperando una posible mejora de los precios durante la segunda mitad del año. Argentina eligió una estrategia más cautelosa, esperando una posible mejora de los precios durante la segunda mitad del año.
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La dinámica del mercado internacional de la carne vacuna atraviesa un momento de incertidumbre. Mientras Australia y Brasil apostaron por vender rápidamente sus cuotas de exportación hacia China, Argentina eligió una estrategia más cautelosa, esperando una posible mejora de los precios durante la segunda mitad del año.

Así lo señaló el último informe ROSGAN, que analizó el avance de las cuotas de salvaguardia impuestas por China y las distintas estrategias comerciales adoptadas por los países proveedores.

(251028) -- TRENEL, 28 octubre, 2025 (Xinhua) -- Imagen del 23 de octubre de 2025 de trabajadores del Frigorífico General Pico laborando en el sector de desposte de la planta frigorífica, en la localidad de Trenel, en la provincia de La Pampa, Argentina. Desde el corazón de la Pampa Húmeda argentina, a unos seiscientos kilómetros al suroeste de la ciudad de Buenos Aires, se prepara la carne vacuna de alta calidad que representará al país sudamericano en la 8ª edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) en Shanghai, donde la tradición ganadera argentina buscará seguir consolidándose en el mercado chino. (Xinhua/Martín Zabala) (mz) (oa) (ah) (ce)Argentina eligió una estrategia más cautelosa, esperando una posible mejora de los precios durante la segunda mitad del año.

Según el documento, Australia ya cubrió el 85% de su cuota anual de 205.000 toneladas, mientras que Brasil alcanzó el 65% de un cupo de 1.106.000 toneladas.

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En contraste, Argentina registra una ejecución del 41%, con 210.857 toneladas exportadas, mientras que Uruguay y Nueva Zelanda apenas alcanzan el 22% de utilización de sus respectivos cupos.

Dos estrategias opuestas

El informe explicó que los países adoptaron posturas comerciales claramente diferentes.

Por un lado, Australia y Brasil optaron por acelerar sus exportaciones hacia China, con la expectativa de que el rápido agotamiento de sus cuotas facilite una negociación para ampliar esos cupos o definir un tratamiento especial para la carne que quede en tránsito hacia el mercado chino.

Por el otro, Argentina decidió mantener “un ritmo más moderado” de exportaciones, esperando que el agotamiento de las cuotas disponibles genere una menor oferta y, en consecuencia, una mejora en los precios internacionales.

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Sin embargo, ROSGAN aclaró que “hasta el momento, ninguna de las dos estrategias ha logrado plasmar plenamente sus resultados”.

Importaciones por encima de lo previsto

Uno de los datos que más llamó la atención es el comportamiento de la demanda china.

Según destacó el informe, entre enero y mayo de 2026, el país asiático importó cerca de 1,3 millones de toneladas de carne vacuna, un volumen 18% superior al registrado en el mismo período del año anterior, pagando además precios promedio un 14% más altos que los de doce meses atrás.

Imagen del frigorífico de la ciudad de Nelson. Hoy, la industria de la carne está extremadamente tecnificada.Argentina eligió una estrategia más cautelosa, esperando una posible mejora de los precios durante la segunda mitad del año.

Estos números contrastan con las previsiones oficiales del propio gobierno chino, que había diseñado un esquema de cuotas pensando en una caída del 4% de las importaciones durante 2026, con un límite anual de 2.688 millones de toneladas frente a las 2.802 millones registradas en 2025 por la aduana china.

La decisión que espera todo el mercado

Para ROSGAN, la principal incógnita pasará por una definición del gobierno chino: si permitirá o no el almacenamiento de carne importada fuera de cuota en depósitos aduaneros.

Si esa alternativa no se habilita, los países que todavía conservan una parte importante de sus cuotas sin utilizar —entre ellos Argentina— podrían fortalecer su posición comercial durante los últimos meses del año, aprovechando una menor competencia.

Argentina eligió una estrategia más cautelosa, esperando una posible mejora de los precios durante la segunda mitad del año.Argentina eligió una estrategia más cautelosa, esperando una posible mejora de los precios durante la segunda mitad del año.

En cambio, si China autoriza ese mecanismo, Australia y Brasil podrían comenzar a enviar mercadería para almacenarla y nacionalizarla apenas se renueven los cupos el 1 de enero de 2027.

Según el informe, Brasil sería probablemente el primer actor en mover sus fichas, convirtiéndose nuevamente en un competidor de gran peso para el resto de los exportadores de la región.

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Por el momento, lejos de registrarse una presión alcista por parte de los compradores chinos, ROSGAN consideró que “el mercado parece haber ingresado en un impasse, condicionado por una fuerte expectativa y cautela.

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