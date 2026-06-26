Rosario

El Seminario ACSOJA 2026 debatirá el futuro de la soja con foco en producción, mercados e innovación

El próximo 30 de junio, en la Bolsa de Comercio de Rosario, referentes de toda la cadena analizarán los desafíos productivos, comerciales, industriales y logísticos del complejo sojero. La jornada también pondrá en valor la calidad de la soja argentina y presentará desarrollos innovadores de alimentos elaborados a base de soja.