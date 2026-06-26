Un año más, el Seminario ACSOJA 2026 será un espacio de encuentro que reunirá a representantes de toda la cadena sojera para analizar el escenario actual y las oportunidades de crecimiento del sector.
El Seminario ACSOJA 2026 debatirá el futuro de la soja con foco en producción, mercados e innovación
El próximo 30 de junio, en la Bolsa de Comercio de Rosario, referentes de toda la cadena analizarán los desafíos productivos, comerciales, industriales y logísticos del complejo sojero. La jornada también pondrá en valor la calidad de la soja argentina y presentará desarrollos innovadores de alimentos elaborados a base de soja.
Bajo el lema "Caminemos juntos hacia la Conferencia Mundial de Investigación en Soja", la jornada abordará temas estratégicos vinculados con la producción, los mercados, la infraestructura, la industrialización, la calidad y el agregado de valor.
Uno de los ejes centrales será el panel "Entre la coyuntura y la oportunidad: la producción que impulsa el desarrollo", donde los directivos de las entidades gremiales debatirán sobre las perspectivas para la campaña 2026/2027, la situación económica de los productores y las principales barreras para incrementar la producción de soja.
Entre los temas previstos se destacan la presión tributaria sobre el cultivo, el impacto de los derechos de exportación, la incorporación de tecnologías de alto rendimiento, las nuevas exigencias internacionales en materia de sustentabilidad, la relación entre el campo y la industria y las prioridades legislativas para fortalecer la competitividad del sector.
Participarán Carlos Castagnani (CRA), Lucas Magnano (CONINAGRO), Andrea Sarnari (FAA) y Carlos Uranga (SRA), con la moderación de Ángeles Naveyra (Barbechando).
La actualidad comercial será abordada en el panel "Soja bajo la lupa: perspectivas de mercado y gestión comercial", que analizará el escenario internacional marcado por los conflictos geopolíticos, la incidencia de los mercados financieros, las elecciones en Estados Unidos y Brasil y las políticas de biocombustibles sobre la demanda mundial de soja.
También se debatirá el panorama para el segundo semestre de 2026, la posible incidencia del fenómeno El Niño y, en el plano local, las oportunidades para recuperar protagonismo en la industrialización, la evolución del farmer selling, el uso de la capacidad instalada de la industria aceitera y el impacto de las recientes modificaciones en los derechos de exportación.
El panel incluirá además herramientas de financiamiento y cobertura para una mejor gestión comercial. Participarán Javier Treboux (FYO), María Sol Arcidiácono (Hedgepoint Global Markets) e Ivan Dalonso (A3 Mercados), con la moderación de Ramiro Costa (Bolsa de Cereales de Buenos Aires).
Innovación y tecnología: el impulso para la campaña sojera 2026/27
La infraestructura también tendrá un lugar destacado con el panel "Corredores para el desarrollo: integración logística y transporte", donde Cristian Cunha (Provincia de Santa Fe), Iñaki Arreseygor (Agencia Nacional de Puertos y Navegación) y Gustavo Idígoras (CIARA-CEC) debatirán sobre los desafíos logísticos para mejorar la competitividad de la agroindustria. Moderará Manuel Villagra (Bolsa de Cereales de Entre Ríos).
Por su parte, referentes de las principales empresas agroindustriales participarán del panel "Agregar valor: claves para el futuro de las cadenas oleaginosas y de cereales". Luis Fontan (AGD), Alfonso Romero (COFCO) y Fernando Correa Urquiza (LDC) compartirán su visión sobre el presente y el futuro de la industrialización, con la moderación de Julio Calzada (Bolsa de Comercio de Rosario).
En el plano técnico, Ángela Orlando (ASAGA) y Cecilia Accoroni (INTA), junto a Fernando Giménez (INTA), presentarán el Mapa de Calidad de la Soja Argentina, una herramienta que muestra las fortalezas nutricionales del cultivo a partir del análisis de aceite, proteína y aminoácidos, información clave para seguir agregando valor a la producción nacional.
El Seminario volverá a poner el foco en la innovación alimentaria con la presentación de una bebida vegetal fermentada a base de soja, desarrollada por estudiantes de Ingeniería en Tecnología de Alimentos de la UCEL.
El proyecto recibió una mención especial de ACSOJA en el Concurso Estudiantil de Alimentos Innovadores de Rosario (CEAIR) y da continuidad a otros desarrollos presentados en ediciones anteriores, como la "Sojarella" y un hummus instantáneo de soja en distintas variedades, mostrando el potencial del cultivo para generar alimentos de mayor valor agregado.
La participación en el Seminario ACSOJA 2026 es libre y gratuita. Los interesados pueden inscribirse y obtener más información en www.seminarioacsoja.org.ar o escribir a [email protected].
Acerca de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA)
La Cadena de la Soja Argentina – ACSOJA, es una Asociación sin fines de lucro que está integrada por los seis sectores que componen la Cadena: investigación, insumos, producción, comercialización, industrialización y servicios y nuestros socios plenarios son las organizaciones, bolsas de comercio y cereales, instituciones y cámaras con mayor representatividad dentro de la actividad.
Actualmente ACSOJA suma más de 30 entidades privadas y públicas como el INTA y Universidades.
Se constituyó en 2004 por iniciativa de representantes de algunos de los sectores más significativos con el propósito de “consolidar lo hecho y proyectar un futuro común” con situaciones internas y externas cambiantes e imprevisibles a las cuales se domina y enfrenta con el conocimiento que se genera desde el conjunto.
De esta manera, es posible diseñar estrategias de mediano y largo plazo para hacer competitivos a cada uno de los grandes sectores que hilvanan esta verdadera cadena productiva.