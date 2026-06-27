La actividad económica vinculada al agro argentino recuperó impulso durante mayo y volvió a ubicarse entre los niveles más elevados de la serie histórica.
La actividad de la cadena agropecuaria volvió a crecer en mayo y quedó a un paso de un récord histórico
La Bolsa de Comercio de Rosario informó que la actividad de la cadena agropecuaria creció 1,4% durante mayo y quedó apenas 0,2% por debajo del mayor registro desde que comenzó la medición. La mejora estuvo impulsada por el fuerte avance de la cosecha de soja, el incremento en la molienda de oleaginosas y el buen desempeño de las exportaciones vinculadas a una campaña agrícola récord.
Así lo refleja el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, que registró un crecimiento mensual desestacionalizado del 1,4%, quedando apenas 0,2% por debajo del máximo histórico alcanzado en febrero de este año.
En la comparación interanual, el indicador exhibió una suba del 8,8% respecto de mayo de 2025, consolidando la recuperación del sector y ratificando el impacto positivo de la campaña agrícola 2025/26, considerada una de las mejores de los últimos años.
La cosecha de soja fue el principal motor del crecimiento
El informe atribuye la mejora principalmente al fuerte avance de las labores agrícolas, luego de que las intensas lluvias registradas durante abril retrasaran la recolección de los cultivos.
Con mejores condiciones climáticas durante mayo, la cosecha de soja avanzó rápidamente y permitió cubrir el 75% del área implantada, el mayor progreso registrado para ese mes desde que existen estadísticas.
Ese avance tuvo un efecto directo sobre la industria aceitera. La molienda de soja aumentó un 2% respecto de abril, favorecida por una mayor disponibilidad de materia prima. También se estima que la producción de biodiésel creció 1,6%, acompañando el mayor procesamiento de la oleaginosa.
En paralelo, la campaña fina comenzó a tomar ritmo con el inicio de la siembra de trigo y cebada para el ciclo 2026/27, que ya alcanzó avances del 23% y 18%, respectivamente.
La agroindustria mantiene niveles elevados
Aunque el crecimiento industrial fue moderado, la agroindustria volvió a mostrar señales positivas tras varios meses de retrocesos.
El procesamiento total de granos creció 1,2% durante mayo. Además de la mejora en soja, la molienda de cebada extendió su recuperación por séptimo mes consecutivo, acumulando un incremento del 26% gracias a la excelente producción obtenida en la campaña actual.
El girasol, si bien registró una leve caída mensual, continúa procesándose en niveles históricamente elevados, los más altos desde el año 2000.
En el sector cárnico también aparecieron algunos signos de recuperación. La faena bovina aumentó levemente luego de nueve meses consecutivos de bajas, favorecida por una mayor oferta de hacienda que había ganado peso gracias a las buenas condiciones forrajeras.
Sin embargo, el mercado ganadero comenzó a mostrar una corrección en los precios. Tras alcanzar máximos históricos en febrero, el valor real del novillo cayó por tercer mes consecutivo debido a una mayor oferta y a un consumo interno que se encuentra abastecido. Aun así, los precios permanecen un 13% por encima de los registrados un año atrás.
Lechería y exportaciones, con saldo positivo
Otro de los sectores que mantiene una buena performance es la lechería.
Si bien la producción retrocedió un 0,7% respecto de abril, el volumen obtenido durante mayo fue un 2% superior al del mismo mes del año pasado y un 5% mayor que el promedio histórico.
Además, el precio recibido por los productores continuó mejorando y alcanzó 0,36 dólares por litro, el valor más alto de los últimos años y muy por encima del promedio del último lustro.
En materia de comercio exterior, las exportaciones agroindustriales medidas en dólares constantes retrocedieron 3% respecto de abril, aunque el comportamiento cambia al analizar los volúmenes físicos.
La Bolsa rosarina destaca que mayo fue el mejor de la historia para las exportaciones del complejo girasol y del sector lácteo, además de convertirse en el segundo mejor mayo para los embarques de maíz.
En conjunto, el subíndice de agroexportación creció 15,3% en comparación con igual mes de 2025, acumulando once meses consecutivos de mejoras.
Un sector que sostiene el nivel de actividad
El desempeño de mayo confirma que la cadena agropecuaria continúa siendo uno de los principales motores de la economía argentina.
El avance de la cosecha, la recuperación de la actividad industrial, la fortaleza de algunos complejos exportadores y una campaña agrícola de alto rendimiento permitieron que el índice elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario vuelva a ubicarse muy cerca de su máximo histórico.
Si las condiciones climáticas acompañan el desarrollo de la campaña fina y se mantiene el buen ritmo exportador, el sector podría sostener durante los próximos meses un elevado nivel de actividad, consolidando su aporte a la producción, el empleo y el ingreso de divisas para el país.