Informe de la BCR

La actividad de la cadena agropecuaria volvió a crecer en mayo y quedó a un paso de un récord histórico

La Bolsa de Comercio de Rosario informó que la actividad de la cadena agropecuaria creció 1,4% durante mayo y quedó apenas 0,2% por debajo del mayor registro desde que comenzó la medición. La mejora estuvo impulsada por el fuerte avance de la cosecha de soja, el incremento en la molienda de oleaginosas y el buen desempeño de las exportaciones vinculadas a una campaña agrícola récord.