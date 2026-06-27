La recuperación del maíz le quitó terreno

Tras una campaña récord, el sorgo ajusta su superficie, pero mantiene un importante aporte exportador

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la producción argentina de sorgo alcanzará las 2,48 millones de toneladas en la campaña 2025/26. Aunque el cultivo perdió casi un tercio del área sembrada por el regreso del maíz tras la crisis de la chicharrita, la mejora en los rendimientos permitió limitar la caída productiva al 16%. China seguirá siendo el principal destino de las exportaciones argentinas.