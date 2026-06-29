La brecha con los costos sigue creciendo

La producción lechera recuperó en mayo un leve margen positivo

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) advirtió que el precio que reciben los productores continúa muy por debajo del valor necesario para garantizar una rentabilidad sostenible. Si bien en mayo la actividad volvió a mostrar un margen levemente positivo, los tambos más pequeños siguen operando con pérdidas y la diferencia entre el precio de equilibrio y el valor en tranquera alcanza el 17%.