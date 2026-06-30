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Maximiliano Pullaro
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Informe de la Bolsa de Cereales

Entre Ríos ingresó al invierno con exceso de humedad y reservas hídricas por encima de lo normal

Las lluvias de junio duplicaron los registros normales en sectores del norte provincial y dejaron reservas hídricas por encima de los valores habituales. Ahora, el foco está puesto en el impacto de las bajas temperaturas sobre la campaña fina.

El mayor registro pluviométrico se ubicó en el área de influencia de Bovril, en el departamento La Paz, donde los acumulados superaron los 100 milímetros. El mayor registro pluviométrico se ubicó en el área de influencia de Bovril, en el departamento La Paz, donde los acumulados superaron los 100 milímetros.
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Las abundantes precipitaciones registradas durante la última semana consolidaron un escenario poco habitual para esta época del año en Entre Ríos: la provincia ingresó al invierno con un importante exceso de humedad en los suelos y reservas hídricas superiores a los valores normales.

Así lo reflejó el Informe Semanal Nº 1237 del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), donde se detalló que las lluvias acumuladas entre el 17 y el 23 de junio superaron los 40 milímetros en gran parte del territorio provincial, mientras que en algunas zonas del norte incluso duplicaron los promedios históricos para el mes de junio.

El mayor registro pluviométrico se ubicó en el área de influencia de Bovril, en el departamento La Paz, donde los acumulados superaron los 100 milímetros.

Exceso de humedad y demoras en la siembra

Según el SIBER, el escenario hídrico generó diferentes realidades según la zona, aunque el balance general mostró una provincia con agua suficiente e incluso excesiva para la época.

"Lo importante ahora es acompañar y seguir reclamando obras, para que cuando lleguen lluvias de este tipo, los daños no sean tan graves”, comentó la productora.El mayor registro pluviométrico se ubicó en el área de influencia de Bovril, en el departamento La Paz, donde los acumulados superaron los 100 milímetros.

En el norte entrerriano, donde la ventana de siembra de los cultivos de invierno comienza a cerrarse, el organismo advirtió que las tareas de implantación presentaron mayores dificultades. Además, indicó que en algunos lotes donde ya se habían realizado trabajos de fertilización, los milimetrajes registrados "posiblemente hayan sido algo excesivos".

"Ingresamos al invierno con demanda pluvial cero, con reservas por encima de los valores normales", resumió el informe.

Frío intenso

En cuanto a las perspectivas meteorológicas, el SIBER sostuvo que la semana continuará con bajas temperaturas y que el ambiente invernal "se fortalecerá con la llegada de aire polar". Según el organismo, la provincia atraviesa el "núcleo de la rigurosidad estacional" en materia de frío y no existen, por el momento, señales de un cambio rápido de este escenario.

El mayor registro pluviométrico se ubicó en el área de influencia de Bovril, en el departamento La Paz, donde los acumulados superaron los 100 milímetros. El mayor registro pluviométrico se ubicó en el área de influencia de Bovril, en el departamento La Paz, donde los acumulados superaron los 100 milímetros.

Además, consideraron que los fríos intensos son favorables y aclararon que no esperan que esta sea la característica dominante durante todo el invierno, ya que la frecuencia de irrupciones de aire polar suele ser baja. Mientras tanto, comentaron que el ambiente frío y seco es lo esperado y lo conveniente.

Brassicáceas: buena condición, aunque con algunos daños por heladas

El informe también realizó una actualización sobre la campaña 2026/27 de brassicáceas.

La superficie estimada alcanzó las 51.000 hectáreas, distribuidas entre colza (57,8%), carinata (23,5%) y camelina (18,7%).

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Mientras la siembra de colza y carinata ya concluyó, la camelina presenta un avance del 60%.

En términos generales, la condición de los lotes es positiva: el 90% se encuentra entre bueno y muy bueno. Sin embargo, las recientes heladas afectaron plantas que todavía no habían alcanzado el estado de roseta y también se detectaron problemas de implantación asociados a la elevada humedad y la escasa radiación solar de los últimos días.

Chicharrita: sigue el monitoreo

Otro de los puntos destacados del informe corresponde a la Red de Monitoreo de Chicharrita.

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Durante el período del 19 al 24 de junio se detectó presencia de Dalbulus maidis en ocho de los 14 sitios monitoreados en la provincia.

Aunque las bajas temperaturas comenzaron a reducir la cantidad de insectos capturados en cultivos no hospedantes, los técnicos recomiendan mantener el monitoreo y controlar las plantas voluntarias de maíz para evitar la formación de "puentes verdes" que favorezcan la supervivencia de la plaga durante el invierno.

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