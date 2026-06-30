Informe de la Bolsa de Cereales

Entre Ríos ingresó al invierno con exceso de humedad y reservas hídricas por encima de lo normal

Las lluvias de junio duplicaron los registros normales en sectores del norte provincial y dejaron reservas hídricas por encima de los valores habituales. Ahora, el foco está puesto en el impacto de las bajas temperaturas sobre la campaña fina.