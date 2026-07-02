Informe de la Bolsa de Comercio de Santa Fe

La soja marcó un récord histórico en el centro-norte santafesino con más de 6 millones de toneladas

La campaña 2025/26 cerró con un resultado histórico para el centro-norte de Santa Fe. Gracias a condiciones climáticas favorables durante gran parte del ciclo productivo, la cosecha superó las 6 millones de toneladas, un 13,3% más que el año anterior. Aunque las lluvias afectaron algunos lotes del norte provincial, el balance general dejó rendimientos récord, márgenes positivos para la mayoría de los productores y un fuerte impacto en las exportaciones.