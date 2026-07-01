Informe de la Bolsa de Cereales

Perspectiva agroclimática: anticipan heladas generalizadas y escasas precipitaciones en toda el área agrícola

EL informe anticipa una semana de fuertes contrastes en las condiciones meteorológicas sobre gran parte del área agrícola argentina. El ingreso de una intensa masa de aire polar provocará heladas en amplias regiones productivas, mientras que pocos días después se espera un rápido ascenso de las temperaturas. En tanto, las precipitaciones continuarán siendo escasas en la mayor parte del país, con excepciones en el noreste y la zona cordillerana.