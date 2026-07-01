Impulsadas por Estados Unidos

Récord para la carne argentina: las exportaciones superaron los US$ 1.760 millones en cinco meses

Las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron un desempeño histórico durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, las ventas externas crecieron un 46% en valor y un 11% en volumen respecto del mismo período del año anterior, impulsadas principalmente por el fuerte incremento de la demanda de Estados Unidos y la valorización de los mercados de mayor calidad.