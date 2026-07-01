La carne vacuna argentina atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de comercio exterior. De acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, entre enero y mayo de 2026 las exportaciones alcanzaron un valor de 1.765 millones de dólares, lo que representa un incremento interanual del 46%.
Récord para la carne argentina: las exportaciones superaron los US$ 1.760 millones en cinco meses
Las exportaciones argentinas de carne vacuna alcanzaron un desempeño histórico durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, las ventas externas crecieron un 46% en valor y un 11% en volumen respecto del mismo período del año anterior, impulsadas principalmente por el fuerte incremento de la demanda de Estados Unidos y la valorización de los mercados de mayor calidad.
En cuanto al volumen comercializado, durante ese período se exportaron 332.207 toneladas equivalentes res con hueso, cifra que refleja un crecimiento del 11% respecto de los primeros cinco meses de 2025.
Los resultados combinan un mayor volumen de operaciones con una mejora en los precios obtenidos en los mercados internacionales, especialmente en aquellos de mayor valor agregado.
Solo durante mayo, las exportaciones alcanzaron 72.994 toneladas equivalentes res con hueso, lo que significó un incremento interanual del 10,6%, consolidando la tendencia positiva que viene mostrando el sector a lo largo del año.
Estados Unidos se consolida como uno de los principales compradores
Uno de los datos más destacados del informe es el fuerte crecimiento de las exportaciones hacia Estados Unidos, mercado que experimentó una expansión sin precedentes durante el período analizado.
Los embarques hacia ese destino alcanzaron 42.776 toneladas, lo que representa un incremento del 151% en comparación con el mismo lapso del año pasado.
El crecimiento fue aún mayor en términos económicos. El valor de las exportaciones aumentó un 204%, totalizando 355 millones de dólares, impulsado tanto por un mayor volumen como por mejores precios internacionales.
Gracias a este desempeño, Estados Unidos pasó a concentrar el 18,7% del volumen exportado y el 20,2% del valor total de las ventas externas de carne vacuna, consolidándose como el segundo mercado más importante para la producción argentina.
El crecimiento del mercado estadounidense responde, en parte, a una mayor demanda de carne vacuna y a la valorización de cortes de calidad, lo que permitió mejorar significativamente los ingresos del sector exportador.
China mantiene el liderazgo y crece Israel
Pese al fuerte avance de Estados Unidos, China continúa siendo el principal destino de la carne vacuna argentina.
Durante los primeros cinco meses del año concentró el 53,7% del volumen total exportado, manteniendo su posición como el mayor comprador de carne nacional.
Los envíos hacia ese país alcanzaron 123.047 toneladas peso producto, prácticamente sin variaciones respecto de igual período de 2025, lo que refleja la estabilidad de la demanda del gigante asiático, especialmente para productos congelados.
Otro mercado que mostró una evolución positiva fue Israel, donde las exportaciones registraron un incremento del 21% en volumen y del 73% en valor, consolidando la tendencia favorable que viene experimentando ese destino para la carne argentina.
Mercados premium impulsan el crecimiento del sector
El informe oficial destaca que el crecimiento registrado durante 2026 no solo responde al aumento de los volúmenes exportados, sino también a la recuperación del valor de la carne en los mercados internacionales, particularmente en aquellos considerados premium.
La combinación de una demanda sostenida por parte de China, el notable crecimiento de Estados Unidos y el buen desempeño de mercados como Israel permitió que las exportaciones argentinas alcanzaran niveles récord de facturación.
Estos resultados fortalecen las perspectivas del sector frigorífico y de la cadena ganadera, que continúa encontrando en el comercio exterior uno de sus principales motores de crecimiento. Con un escenario internacional favorable y una mayor diversificación de los destinos, la carne vacuna argentina consolida su presencia en los mercados más exigentes y mantiene su protagonismo como uno de los principales productos de exportación del país.