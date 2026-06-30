La ganadería argentina continúa atravesando uno de los períodos de mayor rentabilidad de los últimos quince años, aunque el fuerte impulso registrado desde la primavera pasada comenzó a moderarse durante el segundo trimestre de 2026.
La ganadería sigue en uno de sus mejores momentos, pero el desafío ahora es consolidar las ganancias
Aunque durante el segundo trimestre del año la suba de los costos y la desaceleración de los precios de la hacienda recortaron parte de la rentabilidad, la actividad ganadera continúa mostrando resultados económicos históricamente elevados. Así lo revela un informe del ROSGAN que destaca la necesidad de aprovechar el actual contexto para invertir en infraestructura y fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos frente a los desafíos climáticos y económicos.
Así lo indica el último Informe Trimestral de Resultados Económicos Ganaderos, elaborado por la Coordinación de Análisis Pecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y analizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que muestra que los márgenes económicos permanecen muy por encima de los promedios históricos pese a una leve pérdida de dinamismo.
El relevamiento, elaborado con datos cerrados a mayo de este año, señala que la baja en los precios de la hacienda, sumada al aumento del nivel general de precios, provocó un atraso de las cotizaciones en términos reales, reduciendo parte de las ganancias extraordinarias registradas durante el primer trimestre.
Sin embargo, tanto el precio del novillo como el del ternero de invernada continúan ubicándose entre los más altos de las últimas décadas, permitiendo que la actividad conserve elevados niveles de rentabilidad.
La cría y el ciclo completo siguen mostrando resultados sobresalientes
Uno de los principales datos del informe es que los sistemas de cría y de ciclo completo mantienen márgenes ampliamente superiores a los registrados en los últimos quince años, a pesar del ajuste observado en los últimos meses.
En el caso de la cría, el margen bruto estimado para la Cuenca del Salado alcanza actualmente los 310.573 pesos por hectárea, una cifra que se ubica entre las más elevadas desde 2011.
Este resultado representa una mejora del 25% respecto del mismo modelo analizado un año atrás y un incremento del 37% frente al promedio histórico de la serie.
El informe explica que este desempeño continúa sustentándose principalmente en los elevados precios del ternero y de la vaca de descarte, que si bien retrocedieron respecto de los máximos alcanzados a comienzos del año, permanecen en niveles históricamente altos.
En los sistemas de ciclo completo, la tendencia es similar aunque con un ajuste algo mayor. Los márgenes brutos retrocedieron alrededor del 15% respecto del trimestre anterior debido a la mayor incidencia de los costos directos y a la estabilización de los precios de la hacienda terminada.
Aun así, tomando como referencia un modelo productivo del centro-sur de Córdoba, el margen bruto asciende a 305.636 pesos por hectárea, un valor que continúa siendo 42% superior al promedio histórico y 27% mayor al registrado hace un año.
La invernada enfrenta mayores desafíos, pero el maíz juega a favor
El segmento de la invernada fue uno de los que sintió con mayor intensidad el cambio de escenario. Las buenas condiciones climáticas registradas durante el otoño favorecieron las recrías pastoriles y sostuvieron una fuerte demanda por terneros, elevando la relación de compra-venta de la hacienda.
Actualmente se necesitan entre 1,4 y 1,5 terneros para comprar un novillo, mientras que un año atrás esa relación se ubicaba entre 1,2 y 1,3, en línea con los promedios históricos.
Este cambio redujo cerca de un 30% los márgenes brutos de los planteos de invernada, donde la rentabilidad depende en gran medida del diferencial entre los valores de compra y venta de los animales.
No obstante, el informe destaca que los sistemas de engorde a corral y los modelos integrados de recría y terminación continúan mostrando resultados positivos gracias a una relación muy favorable entre el precio del ganado y el costo del maíz.
La campaña agrícola proyecta una cosecha récord cercana a los 70 millones de toneladas de maíz, garantizando una amplia disponibilidad del principal insumo para la alimentación animal.
Actualmente, con la venta de un kilo de novillito terminado es posible adquirir alrededor de 19 kilos de maíz, cuando hace un año esa relación era de aproximadamente 15 kilos, muy por encima del promedio histórico de 12 kilos de grano por kilo de carne.
Según la BCR, esta ecuación sigue haciendo muy atractiva la conversión de grano en carne, aunque advierte que será importante seguir la evolución de los precios luego de la reciente modificación en los derechos de exportación.
El clima, la principal variable para los próximos meses
Más allá del favorable escenario económico, el informe pone el foco en un factor que podría modificar las perspectivas para el sector: el clima.
Los principales centros internacionales de monitoreo climático anticipan una alta probabilidad de que el fenómeno El Niño se instale durante la próxima primavera y se intensifique hacia el verano y el otoño de 2027.
De concretarse este escenario, gran parte del país podría registrar precipitaciones superiores a los valores normales, con posibles excesos hídricos que afectarían la producción ganadera.
Por ese motivo, los especialistas consideran que el actual nivel de rentabilidad representa una oportunidad para fortalecer los establecimientos mediante inversiones estratégicas.
Entre las principales recomendaciones figuran mejorar la infraestructura rural, realizar tareas de limpieza y mantenimiento de canales y sistemas de drenaje, incrementar las reservas forrajeras y reforzar la planificación financiera para afrontar eventuales contingencias climáticas.
La conclusión del informe es clara: la ganadería continúa ofreciendo resultados económicos excepcionales, pero el desafío para los productores ya no pasa únicamente por obtener buenos márgenes, sino por transformar esa rentabilidad en inversiones que permitan construir sistemas más eficientes, resilientes y preparados para afrontar escenarios menos favorables en los próximos años.