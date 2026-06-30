Pese a la baja de los precios

La ganadería sigue en uno de sus mejores momentos, pero el desafío ahora es consolidar las ganancias

Aunque durante el segundo trimestre del año la suba de los costos y la desaceleración de los precios de la hacienda recortaron parte de la rentabilidad, la actividad ganadera continúa mostrando resultados económicos históricamente elevados. Así lo revela un informe del ROSGAN que destaca la necesidad de aprovechar el actual contexto para invertir en infraestructura y fortalecer la resiliencia de los sistemas productivos frente a los desafíos climáticos y económicos.