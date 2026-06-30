La carne bovina argentina volverá a tener una fuerte presencia en Estados Unidos con la realización de la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina, una iniciativa de promoción comercial que se desarrollará en septiembre en las ciudades de Miami, Atlanta y Houston.
La Semana de la Carne Argentina volverá a Estados Unidos tras el fuerte aumento de las exportaciones
Luego del fuerte crecimiento registrado en las exportaciones de carne bovina hacia Estados Unidos, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y PromArgentina confirmaron una segunda edición de la Semana de la Carne Argentina. La misión comercial se realizará en septiembre y recorrerá las ciudades de Miami, Atlanta y Houston para consolidar la presencia del producto en uno de los mercados más competitivos del mundo.
El anuncio se realizó tras un encuentro entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, y autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), quienes analizaron los resultados obtenidos durante la primera edición de la propuesta.
La misión comercial forma parte del programa Argentina B2B Week, un esquema de promoción internacional diseñado para acercar la oferta exportable argentina a compradores y distribuidores de distintos mercados.
Un impulso para las exportaciones al mercado estadounidense
De acuerdo con los datos difundidos durante la reunión, la primera Semana de la Carne Argentina generó un importante impacto comercial en Estados Unidos, uno de los mercados con mayores exigencias sanitarias y comerciales para la carne bovina.
Como resultado de las acciones de promoción, Argentina exportó durante mayo unas 11.000 toneladas de carne bovina al mercado estadounidense, un volumen equivalente al total comercializado durante los primeros ocho meses de 2025.
Además, un informe elaborado por la Gerencia de Inteligencia Comercial de PromArgentina, sobre la base de estadísticas oficiales correspondientes al período enero-mayo, indicó que las exportaciones de carne bovina hacia Estados Unidos registraron un crecimiento interanual del 369%.
La primera edición contó además con la participación de la Cancillería Argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Embajada Argentina en Estados Unidos.
La próxima misión recorrerá tres ciudades
La nueva edición tendrá como escenario las ciudades de Miami, Atlanta y Houston, donde se desarrollarán actividades destinadas a fortalecer el posicionamiento de la carne argentina, generar nuevos vínculos comerciales y ampliar las oportunidades de negocio con importadores, distribuidores y operadores del sector.
Desde PromArgentina señalaron que el objetivo es consolidar el crecimiento alcanzado en Estados Unidos y replicar este formato de promoción en otros mercados estratégicos.
Trabajo conjunto para abrir nuevos mercados
Durante el encuentro, representantes del IPCVA valoraron los resultados obtenidos en la primera experiencia y destacaron las expectativas que genera la próxima misión comercial.
El presidente del instituto, Georges Breitschmitt, agradeció el trabajo conjunto realizado para impulsar la promoción de la carne argentina en el mercado estadounidense y consideró que el incremento de las exportaciones refleja el impacto positivo de la iniciativa.
Finalmente, tanto PromArgentina como el IPCVA ratificaron que continuarán desarrollando acciones coordinadas para ampliar la presencia de la carne bovina argentina en nuevos destinos internacionales y fortalecer las oportunidades de exportación del sector.