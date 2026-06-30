En septiembre

La Semana de la Carne Argentina volverá a Estados Unidos tras el fuerte aumento de las exportaciones

Luego del fuerte crecimiento registrado en las exportaciones de carne bovina hacia Estados Unidos, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y PromArgentina confirmaron una segunda edición de la Semana de la Carne Argentina. La misión comercial se realizará en septiembre y recorrerá las ciudades de Miami, Atlanta y Houston para consolidar la presencia del producto en uno de los mercados más competitivos del mundo.