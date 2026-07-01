Informe SEA

La cosecha de soja tardía llegó a su fin y el trigo ya cubre el 80% del área prevista en el centro-norte santafesino

La Bolsa de Comercio de Santa Fe dio a conocer un nuevo informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas correspondiente al período comprendido entre el 24 y el 30 de junio. El reporte destaca la finalización de la cosecha de soja tardía, el avance sostenido de la siembra de trigo, el progreso de la recolección de sorgo granífero y la paralización de la cosecha de maíz tardío debido a las condiciones de humedad en los suelos.