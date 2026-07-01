La campaña 2025/2026 de soja tardía llegó oficialmente a su fin en el centro-norte de la provincia de Santa Fe. Así lo refleja el último informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas (SEA), elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que confirmó la finalización de las tareas de cosecha en los sectores norte, centro y sur del área de estudio.
La cosecha de soja tardía llegó a su fin y el trigo ya cubre el 80% del área prevista en el centro-norte santafesino
La Bolsa de Comercio de Santa Fe dio a conocer un nuevo informe del Sistema de Estimaciones Agrícolas correspondiente al período comprendido entre el 24 y el 30 de junio. El reporte destaca la finalización de la cosecha de soja tardía, el avance sostenido de la siembra de trigo, el progreso de la recolección de sorgo granífero y la paralización de la cosecha de maíz tardío debido a las condiciones de humedad en los suelos.
De acuerdo con el relevamiento, el rendimiento promedio alcanzó los 32,5 quintales por hectárea, mientras que la producción final se ubicó en 1.918.970 toneladas, cerrando una campaña que estuvo marcada por diversas dificultades climáticas, aunque con resultados considerados satisfactorios en términos productivos.
Durante la última semana, las labores agrícolas estuvieron centradas principalmente en la finalización de esta cosecha, el seguimiento sanitario de los cultivos, la aplicación de fertilizantes y la continuidad de la siembra de trigo.
El trigo avanza a buen ritmo pese a las dificultades climáticas
Otro de los cultivos que mostró importantes avances fue el trigo, cuya implantación continúa desarrollándose en toda el área de influencia del SEA.
Según el informe, la intención de siembra para esta campaña alcanza las 450.000 hectáreas, de las cuales ya se implantó aproximadamente el 80%, favorecido por una mejora gradual de las condiciones ambientales durante los últimos días.
En los departamentos del norte provincial, donde las tareas venían retrasadas por el exceso de humedad, la disminución de las precipitaciones permitió retomar lentamente el trabajo en los lotes.
No obstante, los técnicos advirtieron que los perfiles de suelo continúan saturados o sobresaturados en numerosos sectores, situación que sigue condicionando el ingreso de la maquinaria agrícola.
El sorgo mantiene su avance y el maíz permanece detenido
En contraste con el trigo, la cosecha del maíz tardío permaneció completamente paralizada durante toda la semana analizada.
La imposibilidad de ingresar a los campos debido a la humedad de los suelos impidió cualquier avance en la recolección del cereal.
Una realidad diferente mostró el sorgo granífero, cuya cosecha continuó avanzando especialmente en el norte del área de estudio gracias a la estabilidad climática registrada durante buena parte de la semana.
El progreso alcanzó el 90% del área implantada, con un incremento semanal de tres puntos porcentuales y rindes que oscilaron entre 40 y 55 quintales por hectárea, valores que se mantienen dentro de las expectativas previstas para la campaña.
Las heladas marcaron el ritmo de la actividad agrícola
El informe también señala que las condiciones meteorológicas tuvieron una fuerte incidencia sobre el desarrollo de las labores rurales.
La semana comenzó con tiempo estable, jornadas soleadas y temperaturas bajas, registrándose heladas en gran parte del centro-norte santafesino. Posteriormente aumentó la nubosidad y se produjeron precipitaciones muy débiles y aisladas, principalmente en departamentos del norte, antes de retornar las condiciones de estabilidad hacia el final del período.
Las temperaturas mínimas oscilaron entre 1 y 11 grados, mientras que las máximas se ubicaron entre 12 y 21 grados.
La reducción gradual de la humedad ambiente, junto con la presencia de nieblas matinales y vientos suaves que rotaron del norte al sur, determinó distintos ritmos de trabajo según las condiciones de cada zona productiva.
El algodón avanza lentamente
En cuanto al cultivo de algodón, la estabilidad climática permitió un leve progreso en las tareas de cosecha, aunque los avances continúan siendo limitados por el estado de los lotes.
Los técnicos observaron que el paso de la maquinaria dejó huellas sobre los suelos saturados, evidencia del elevado contenido de humedad que aún persiste.
Al mismo tiempo, destacaron que los algodonales ya alcanzaron la madurez fisiológica, tanto por efecto de las labores de defoliación como por las reiteradas heladas registradas durante las últimas semanas.
Con la soja tardía ya cosechada y el trigo encaminando su implantación, el foco del sector agropecuario comienza a trasladarse hacia los cultivos de invierno, mientras productores y técnicos continúan atentos a la evolución climática para retomar las tareas pendientes, especialmente la cosecha del maíz tardío y la finalización de la recolección de sorgo y algodón.