Los agroexportadores ingresaron en el mes de junio U$S 3.007 millones de dólares, un 12% más que en mayo de 2026 pero un 18% menos que en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos difundidos por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.
Datos
Agroexportadores liquidaron en junio más de U$S 3 mil millones
Acumula en el primer semestre un total de US$ 13.378 millones de dólares, 13% menos que en el mismo período del año pasado.
Largas filas de camiones esperando para descargar en el puerto de Rosario. El Litoral.
De acuerdo con los datos de junio de 2026, los primeros seis meses del año hubo liquidaciones acumuladas por un total de US$ 13.378 millones de dólares que, comparado a igual período del año 2025, significó un ingreso inferior del 13%.
Las últimas estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ubican la liquidación de divisas del agro para todo 2026 en 36.111 millones de dólares, unos 800 millones más que lo estimado en abril. Esto representaría la segunda liquidación más alta después de 2022 y un monto prácticamente idéntico al de 2025.
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