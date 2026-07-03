San Javier

El sector arrocero anticipa una caída de hasta el 20% en la superficie sembrada

La producción arrocera del centro-norte santafesino atraviesa uno de sus momentos más complejos. Productores y técnicos advierten que la falta de rentabilidad, el aumento de los costos y el pronóstico de un fuerte fenómeno de El Niño podrían provocar una caída de hasta el 20% en la superficie sembrada durante la campaña 2026/2027, con impacto directo sobre el empleo y la economía regional.