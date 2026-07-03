Informe de la BCR

La siembra de trigo entra en su tramo final con 100.000 hectáreas aún en duda

La siembra de trigo en la región núcleo alcanzó el 92% de avance, pero unas 100.000 hectáreas todavía permanecen sin implantar por los excesos de humedad y la escasez de semillas de ciclos cortos. Mientras algunos productores buscan aprovechar la baja del precio de la urea para completar la campaña, otros ya analizan destinar esos lotes al maíz o la soja. Al mismo tiempo, el pronóstico de un fuerte fenómeno de El Niño comienza a reconfigurar las decisiones productivas para la próxima campaña.