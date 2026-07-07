El deporte motor de fiesta

Esperanza se prepara para vivir el centenario de su Automóvil Club con una exhibición de vehículos históricos

La institución celebrará sus primeros 100 años de vida con un evento que se desarrollará el 11 y 12 de julio en el SUM del CICAE. La propuesta incluirá una destacada exposición de vehículos clásicos y antiguos, con actividades pensadas para toda la familia y el objetivo de poner en valor el patrimonio automovilístico de la región.