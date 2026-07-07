El Esperanza Automóvil Club se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su historia: la celebración de su centenario.
Esperanza se prepara para vivir el centenario de su Automóvil Club con una exhibición de vehículos históricos
La institución celebrará sus primeros 100 años de vida con un evento que se desarrollará el 11 y 12 de julio en el SUM del CICAE. La propuesta incluirá una destacada exposición de vehículos clásicos y antiguos, con actividades pensadas para toda la familia y el objetivo de poner en valor el patrimonio automovilístico de la región.
Para conmemorar los 100 años de vida institucional, la entidad organizó un evento especial que reunirá a coleccionistas, expositores, aficionados y público en general en torno a la pasión por los vehículos clásicos.
La actividad se desarrollará los días 11 y 12 de julio en el SUM del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE), institución que colabora en la organización de los festejos.
Como parte de la celebración, el acto inaugural, está previsto para el sábado 11 de julio a las 17 horas, en el predio del CICAE.
Un siglo de historia sobre ruedas
La propuesta tendrá como principal atractivo una destacada exposición de vehículos clásicos y antiguos, donde se exhibirán automóviles que forman parte del patrimonio automovilístico y que representan distintas etapas de la evolución del automóvil.
Desde la organización señalaron que el objetivo es revalorizar no solo las unidades exhibidas, sino también la historia, la cultura y las tradiciones que rodean al coleccionismo y la preservación de estos vehículos, considerados verdaderas joyas sobre ruedas.
El centenario representa además una oportunidad para recordar la trayectoria del Esperanza Automóvil Club, institución que obtuvo su personería jurídica el 31 de agosto de 1926 y que desde entonces ha acompañado el desarrollo de la actividad automovilística en la ciudad.
Una propuesta para toda la comunidad
Más allá de la exposición, el encuentro fue concebido como un espacio abierto para toda la familia. La convocatoria está dirigida tanto a expositores y coleccionistas como a vecinos y visitantes que deseen recorrer la muestra y conocer de cerca modelos históricos de distintas épocas.
Los organizadores destacan que el evento busca transformarse en un punto de encuentro para los amantes de los autos clásicos, promoviendo el intercambio de experiencias y el reconocimiento del valor histórico de cada vehículo exhibido. Asimismo, se espera una importante concurrencia de público durante ambas jornadas.
Impacto cultural y económico para Esperanza
Además del carácter conmemorativo, la celebración apunta a fortalecer los vínculos entre las instituciones de la ciudad y generar un movimiento comercial y turístico que beneficie a Esperanza durante el fin de semana del evento.
La realización conjunta con el CICAE refleja el trabajo articulado entre entidades locales para impulsar propuestas que enriquezcan la vida cultural y social de la comunidad.
Con esta iniciativa, el Esperanza Automóvil Club celebrará un siglo de historia mirando hacia el futuro, reafirmando su compromiso con la preservación del patrimonio automovilístico y ofreciendo un evento pensado para compartir con vecinos, familias y visitantes en una fecha que quedará marcada en la historia de la institución.