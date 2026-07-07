Departamento Las Colonias

La Pelada fue sede de una jornada sobre protección integral de derechos de la infancia

En la localidad del departamento Las Colonias se realizó un encuentro entre la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y presidentes comunales junto a equipos interdisciplinarios del centro-norte del departamento Las Colonias, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en la protección de derechos de la infancia.