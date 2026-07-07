En la jornada desarrollada en La Pelada, representantes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezados por el profesor Juan Cruz Giménez junto a su equipo, mantuvieron un encuentro de trabajo con presidentes comunales y equipos interdisciplinarios de la región centro-norte del departamento Las Colonias.
La Pelada fue sede de una jornada sobre protección integral de derechos de la infancia
En la localidad del departamento Las Colonias se realizó un encuentro entre la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y presidentes comunales junto a equipos interdisciplinarios del centro-norte del departamento Las Colonias, con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado en la protección de derechos de la infancia.
La actividad reunió a distintos actores institucionales con competencia en el abordaje social y comunitario, en un espacio de intercambio orientado a fortalecer los mecanismos de intervención territorial.
Articulación para la protección de derechos en la infancia
Durante el encuentro se destacó la importancia de consolidar el trabajo conjunto entre las autoridades locales y los equipos técnicos especializados, especialmente en el abordaje de situaciones vinculadas a la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, se remarcó que la articulación directa con la Defensoría constituye una herramienta clave para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad, favoreciendo intervenciones más rápidas, coordinadas y efectivas.
Fortalecimiento del trabajo en territorio
Desde los espacios participantes se coincidió en que el abordaje territorial resulta fundamental para construir redes de contención sólidas, capaces de acompañar de manera integral a las infancias y adolescencias en cada comunidad.
El trabajo articulado entre instituciones provinciales y gobiernos locales se presenta como una estrategia central para consolidar políticas de protección, prevención y acompañamiento, reforzando la presencia del Estado en el territorio.
El encuentro en La Pelada se enmarca en una agenda de trabajo conjunto que busca profundizar la coordinación institucional en el departamento Las Colonias, con el objetivo de garantizar una mayor protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.