Departamento San Jerónimo

Coronda incorporó el sistema 911 Emergencias y 911 Denuncias para fortalecer la atención ciudadana

La ciudad de Coronda quedó incorporada al sistema provincial 911 Emergencias y 911 Denuncias, una plataforma que centraliza las comunicaciones policiales, agiliza la atención de incidentes y permite realizar denuncias penales por vía telefónica en aquellos casos que no requieren una intervención inmediata.