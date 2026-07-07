La ciudad de Coronda puso en funcionamiento el sistema 911 Emergencias y 911 Denuncias, una herramienta que busca modernizar la gestión de las emergencias, optimizar la coordinación de las fuerzas de seguridad y ampliar los canales disponibles para que los ciudadanos puedan realizar denuncias penales de manera ágil, segura y sin necesidad de trasladarse a una dependencia policial.
Coronda incorporó el sistema 911 Emergencias y 911 Denuncias para fortalecer la atención ciudadana
La ciudad de Coronda quedó incorporada al sistema provincial 911 Emergencias y 911 Denuncias, una plataforma que centraliza las comunicaciones policiales, agiliza la atención de incidentes y permite realizar denuncias penales por vía telefónica en aquellos casos que no requieren una intervención inmediata.
La implementación fue presentada este lunes por autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y forma parte del proceso de expansión del sistema de atención de emergencias en distintas localidades santafesinas.
Una red integrada para mejorar la respuesta
La incorporación de Coronda al sistema fue posible gracias a la instalación de una nueva antena de comunicaciones Tetra, infraestructura que permite integrar las comunicaciones policiales de la jurisdicción a la red provincial.
De esta manera, todas las comunicaciones vinculadas con emergencias quedan centralizadas en una misma plataforma, lo que facilita el seguimiento de cada intervención, permite medir los tiempos de respuesta y generar información que contribuya a optimizar el despliegue operativo de los recursos policiales.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que esta integración fortalece la coordinación entre los distintos servicios de emergencia y mejora la capacidad de respuesta ante los requerimientos de la comunidad.
Denuncias sin necesidad de asistir a una comisaría
Además de la atención de emergencias, el sistema incorpora el servicio 911 Denuncias, destinado a recepcionar denuncias penales que no requieren una intervención policial inmediata.
Entre los hechos que pueden denunciarse mediante esta modalidad se encuentran estafas, robos, amenazas y otros delitos que no impliquen una situación de violencia en curso. En aquellos casos donde exista una emergencia, el sistema continúa priorizando el envío inmediato de un móvil policial.
El procedimiento contempla una primera evaluación realizada por operadores especializados. Cuando corresponde formalizar una denuncia, la llamada es derivada a profesionales del área jurídica, quienes reciben la presentación y posteriormente envían al denunciante, por correo electrónico, un certificado oficial con el número de denuncia.
Esa documentación permite efectuar el seguimiento de la causa ante el Ministerio Público de la Acusación.
Las autoridades recordaron además que esta modalidad se suma a los canales ya existentes para radicar denuncias, como las dependencias policiales, los Centros de Denuncias y la plataforma de denuncias online del Ministerio Público de la Acusación.
Un sistema con alcance provincial
Durante la presentación también se destacó que el 911 constituye el principal canal de contacto para solicitar asistencia policial, de bomberos o de los servicios de emergencia sanitaria.
En ese sentido, se recordó la importancia de utilizar el servicio no solo frente a delitos consumados, sino también para informar situaciones sospechosas que puedan requerir una intervención preventiva.
Actualmente, el sistema alcanza aproximadamente al 80 % del territorio santafesino. La incorporación de nuevas localidades forma parte del proceso de ampliación de la cobertura provincial, con el objetivo de fortalecer la capacidad preventiva, reducir los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación de los recursos destinados a la seguridad pública.