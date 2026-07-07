En todo el país

Registro Automotor: el Gobierno anunció cambios en los trámites y un nuevo sistema de aranceles

El Ministerio de Justicia oficializó el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor y avanzó con un nuevo esquema para calcular los aranceles de los trámites. La iniciativa busca reducir la burocracia, impulsar la gestión digital y simplificar los procedimientos para los usuarios.