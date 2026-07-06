Pionera en el país

Santa Fe lanza el certificado médico digital para terminar con las falsificaciones y agilizar los trámites

Se realiza a través de www.certificadomedicosantafe.org.ar , una plataforma que desarrollaron la Caja del Arte de Curar y los colegios de médicos de la primera y segunda circunscripción. La modalidad coexistirá con el tradicional papel, en principio, hasta fin de año.