Salud y bienestar

Inteligencia artificial en medicina: cómo puede ayudar a elegir al mejor médico

El cirujano español Julio Mayol sostiene que la inteligencia artificial puede transformar la atención sanitaria al ofrecer datos objetivos sobre la calidad asistencial de los profesionales. La propuesta busca que los pacientes tomen decisiones mejor informadas sin reemplazar el criterio médico.