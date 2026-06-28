En recién nacidos

Pesquisa neonatal en Argentina: por qué es clave para detectar enfermedades a tiempo y salvar vidas

Es una herramienta fundamental de la salud pública que permite detectar enfermedades poco frecuentes en recién nacidos antes de que aparezcan los síntomas. Su realización en tiempo y forma puede marcar la diferencia entre una vida saludable y complicaciones graves e irreversibles.