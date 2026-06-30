Un accidente, una enfermedad, la muerte de un ser querido, una catástrofe natural o cualquier situación que represente una amenaza para la vida puede dejar una huella profunda en la salud mental. Sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a un hecho traumático.
Cómo afrontar un trauma: el primer paso que recomiendan los especialistas en salud mental
El médico y neuropsiquiatra francés Boris Cyrulnik, una de las principales referencias mundiales en el estudio de la resiliencia, explica que el primer paso para afrontar un trauma es contar con una red de apoyo que brinde seguridad. Además, advierte que hablar del dolor demasiado pronto puede ser contraproducente.
Para el médico, neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés Boris Cyrulnik, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre la resiliencia, el factor más importante en los primeros momentos no es hablar inmediatamente de lo ocurrido, sino sentirse acompañado y protegido.
La importancia de sentirse seguro antes de hablar del dolor
Durante una entrevista concedida a la revista española CuerpoMente, Boris Cyrulnik sostuvo que uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que toda persona que atraviesa un trauma debe relatar de inmediato lo sucedido para comenzar a recuperarse.
Según explicó el especialista, esa idea, que durante muchos años fue ampliamente aceptada, hoy cuenta con menos respaldo científico.
"Cuando alguien sufre un trauma, el primer consejo es no quedarse solo", afirmó Cyrulnik. Sin embargo, aclaró que ese acompañamiento no implica obligar a la persona a revivir lo ocurrido mediante el relato inmediato de los hechos.
De acuerdo con el neuropsiquiatra, después de una experiencia traumática el cerebro permanece en un estado de alerta permanente. En ese contexto, la prioridad no pasa por verbalizar el sufrimiento sino por recuperar una sensación básica de seguridad.
"Antes de hablar del dolor, la persona necesita sentirse segura", explicó el médico francés, quien considera que esa contención puede provenir de familiares, amigos, vecinos o profesionales de la salud mental.
Cyrulnik sostiene que el aislamiento suele aumentar el sufrimiento psicológico. Permanecer completamente solo favorece que los pensamientos negativos se intensifiquen y que el miedo continúe ocupando un lugar central.
En cambio, cuando la persona encuentra un entorno de confianza, el organismo comienza lentamente a disminuir el estado de alarma provocado por el trauma.
El especialista remarca que esa seguridad no depende únicamente de las palabras. Muchas veces alcanza con la presencia física de alguien cercano, un gesto de afecto o la certeza de que existe una red dispuesta a brindar ayuda.
Esta mirada forma parte de las investigaciones que Cyrulnik desarrolló durante décadas sobre la resiliencia, concepto que describe la capacidad de las personas para adaptarse y reconstruirse luego de atravesar experiencias profundamente adversas.
Su interés por este tema tiene también una dimensión personal. Nacido en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, sobrevivió a la persecución nazi luego de perder a sus padres en los campos de concentración.
Esa experiencia marcó gran parte de su carrera profesional y dio origen a numerosos estudios sobre los procesos de recuperación emocional.
El trauma no afecta a todas las personas de la misma manera
Otro de los aspectos que destaca Boris Cyrulnik es que no todas las personas desarrollan un trastorno psicológico después de vivir un hecho traumático.
Aunque una misma situación pueda resultar devastadora para algunos individuos, otras logran adaptarse con mayor rapidez gracias a diferentes factores personales, familiares y sociales.
Entre esos elementos menciona la existencia de vínculos afectivos sólidos, el acceso a recursos de apoyo, la estabilidad del entorno y las experiencias previas de superación.
Por ese motivo, el especialista rechaza la idea de que exista una única forma "correcta" de enfrentar un trauma.
Algunas personas sienten la necesidad de hablar rápidamente sobre lo ocurrido, mientras que otras requieren más tiempo antes de poder poner en palabras sus emociones. Ambas respuestas pueden formar parte de un proceso normal de recuperación.
En este sentido, Cyrulnik advierte que presionar a alguien para que relate inmediatamente una experiencia traumática puede resultar contraproducente.
Diversos estudios en psicología han mostrado que obligar a reconstruir los hechos antes de que la persona se sienta preparada no necesariamente reduce el impacto emocional y, en algunos casos, incluso puede intensificar el malestar.
Por eso insiste en que el acompañamiento debe respetar los tiempos individuales.
El profesional también destaca que pedir ayuda no representa una señal de debilidad.
Por el contrario, considera que reconocer el sufrimiento y aceptar el apoyo de otras personas constituye uno de los recursos más importantes para favorecer la recuperación.
Cuando el malestar persiste durante semanas o meses, interfiere con la vida cotidiana o aparecen síntomas como ansiedad intensa, pesadillas recurrentes, aislamiento, irritabilidad o miedo constante, recomienda consultar con profesionales especializados en salud mental para recibir una evaluación adecuada.
Las investigaciones actuales coinciden en que el abordaje temprano, respetuoso y adaptado a cada persona mejora las posibilidades de recuperación y disminuye el riesgo de desarrollar trastornos como el estrés postraumático.
El mensaje central de Boris Cyrulnik apunta precisamente en esa dirección: después de un acontecimiento traumático, el primer paso no consiste en encontrar las palabras para explicar el dolor, sino en recuperar un espacio donde la persona vuelva a sentirse protegida.
Desde esa base de seguridad, sostiene el médico francés, recién comienza el verdadero proceso de elaboración emocional y reconstrucción de la vida.
Su planteo, respaldado por décadas de investigación sobre resiliencia y trauma, pone el foco en el valor de los vínculos humanos como una de las principales herramientas para atravesar las situaciones más difíciles.