Salud mental

Cómo afrontar un trauma: el primer paso que recomiendan los especialistas en salud mental

El médico y neuropsiquiatra francés Boris Cyrulnik, una de las principales referencias mundiales en el estudio de la resiliencia, explica que el primer paso para afrontar un trauma es contar con una red de apoyo que brinde seguridad. Además, advierte que hablar del dolor demasiado pronto puede ser contraproducente.