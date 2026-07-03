Salud y nuevas tecnologías

Los riesgos de buscar un diagnóstico en internet: qué advierten los especialistas

Cada vez más personas consultan síntomas, tratamientos e incluso inteligencia artificial antes o después de una consulta médica. El médico internista español Manuel Díaz-Rubio sostiene que el acceso a la información transformó el vínculo entre profesionales y pacientes, aunque advierte que ninguna herramienta digital puede reemplazar el criterio clínico.