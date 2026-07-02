Cuando pensamos en la educación de nuestros hijos, es común que aparezcan preguntas como: ¿está aprendiendo lo suficiente?, ¿cómo le irá en los exámenes?, ¿tendrá un buen futuro? Sin embargo, en Japón la respuesta comienza por otro lado.
¿Por qué en Japón los niños no rinden exámenes en los primeros años de escuela?
Mientras en muchos países el rendimiento académico es la principal preocupación desde los primeros años de escuela, Japón apuesta por un camino diferente: durante la infancia prioriza la empatía, el respeto, la responsabilidad y la convivencia.
Durante los primeros años de la escuela primaria, el objetivo no es que los niños obtengan las mejores calificaciones, sino que aprendan a convivir, respetar a los demás, trabajar en equipo y hacerse responsables de sus acciones. Se trata de un modelo que desde hace décadas despierta el interés de pedagogos y familias de todo el mundo por su forma de entender el aprendizaje como un proceso integral.
Una infancia centrada en formar personas
En el sistema educativo japonés, los primeros tres años de primaria constituyen una etapa destinada principalmente a la formación del carácter. La llamada Educación Moral (Dōtoku) ocupa un lugar central y busca desarrollar habilidades sociales y emocionales que acompañarán a los niños durante toda la vida.
El objetivo es fortalecer el concepto conocido como Chi-Toku-Tai, que integra tres dimensiones inseparables: mente, moral y cuerpo. Bajo esta mirada, aprender contenidos académicos es importante, pero no alcanza si no está acompañado por valores y hábitos de convivencia.
Uno de los aspectos que más llama la atención fuera de Japón es que en las escuelas no hay personal de limpieza encargado de mantener las aulas durante la jornada escolar. Esa tarea forma parte de la rutina diaria de los propios estudiantes mediante una actividad denominada O-soji.
Cada día, los alumnos limpian salones, pasillos, patios e incluso los baños del establecimiento. No se trata de un castigo ni de una obligación impuesta como sanción, sino de una instancia educativa.
El objetivo es que los niños comprendan que los espacios comunes pertenecen a todos y que cada persona tiene la responsabilidad de cuidarlos. Esta práctica también fortalece la humildad, la cooperación y el sentido de pertenencia.
Otro momento educativo ocurre durante el almuerzo escolar o Kyūshoku.
En lugar de recibir la comida de adultos, son los propios alumnos quienes sirven el almuerzo a sus compañeros. Todos comparten el mismo menú y comen juntos dentro del aula.
Más allá del aspecto alimentario, esta actividad promueve la igualdad, el compañerismo y el agradecimiento por los alimentos, además de favorecer la organización y el respeto por los demás.
Los buenos modales también forman parte del aprendizaje cotidiano.
Antes de abordar contenidos complejos de matemáticas o ciencias, los niños aprenden a saludar correctamente, respetar los turnos para hablar, escuchar con atención, ser puntuales y cuidar el entorno natural.
La empatía ocupa otro lugar fundamental. A través del concepto de Omoiyari, se enseña a ponerse en el lugar del otro, comprender sus emociones y resolver los conflictos mediante el diálogo antes que mediante la confrontación.
El resultado buscado es formar ciudadanos capaces de convivir en comunidad y construir relaciones respetuosas desde edades muy tempranas.
Cómo esos aprendizajes acompañan toda la vida
A medida que los estudiantes avanzan hacia la secundaria, el sistema educativo japonés modifica sus prioridades.
En esta nueva etapa aparecen las evaluaciones más exigentes y la competencia académica cobra un protagonismo mucho mayor. Los estudiantes deben prepararse para los reconocidos "infiernos de exámenes" (Shiken Jigoku), las pruebas de ingreso que determinan el acceso a las escuelas secundarias y universidades más prestigiosas.
Sin embargo, la formación en valores adquirida durante la infancia no desaparece. Por el contrario, se convierte en la base sobre la que se construye el resto de la vida escolar y, posteriormente, la vida laboral.
Uno de los principios más importantes es el Ganbaru, una filosofía que valora el esfuerzo constante por encima del talento natural.
Desde pequeños, los estudiantes aprenden que el éxito no depende únicamente de las capacidades individuales, sino también de la perseverancia, la disciplina y la dedicación diaria.
Otro aspecto distintivo es la relación entre Senpai y Kōhai.
Los alumnos de cursos superiores acompañan y orientan a quienes recién ingresan. Al mismo tiempo, los estudiantes más jóvenes aprenden a dirigirse a sus mayores con un lenguaje respetuoso, fortaleciendo el sentido de responsabilidad y pertenencia dentro de la comunidad educativa.
Los clubes escolares (Bukatsu) también ocupan un lugar muy importante.
Ya sea en deportes, música, teatro, caligrafía o actividades culturales, la participación suele implicar varias horas semanales fuera del horario de clases.
Más allá de la actividad elegida, estos espacios enseñan compromiso, trabajo en equipo, tolerancia a la frustración y capacidad de superar desafíos.
En paralelo, las escuelas mantienen reglas estrictas sobre el uniforme, la presentación personal y el comportamiento.
El propósito no es limitar la personalidad de los estudiantes, sino favorecer la armonía grupal, un concepto conocido en Japón como Wa, donde el bienestar colectivo suele ubicarse por encima del interés individual.
Cuando la escuela también prepara para la vida adulta
Los valores incorporados durante la infancia y la adolescencia continúan presentes cuando los jóvenes ingresan al mercado laboral.
Muchas empresas japonesas funcionan bajo principios similares a los aprendidos en la escuela.
Las decisiones suelen tomarse de manera consensuada mediante sistemas en los que participan distintos niveles de la organización antes de aprobar un proyecto.
También se mantiene una fuerte cultura del trabajo en equipo.
En este modelo, los logros se entienden como resultados colectivos y no únicamente individuales. Incluso existe un antiguo proverbio japonés que resume esta idea: "El clavo que sobresale recibirá un martillazo", una expresión que refleja la importancia de preservar la armonía del grupo.
Otro ejemplo es la cultura del servicio conocida como Omotenashi.
La empatía desarrollada durante la infancia se traduce en una atención al cliente basada en la anticipación de sus necesidades, el respeto y el cuidado por cada detalle.
Algo similar ocurre con la limpieza y el orden.
El hábito de limpiar diariamente la escuela evoluciona luego hacia la conocida metodología 5S, utilizada en empresas y fábricas japonesas para organizar, mantener y optimizar los espacios de trabajo.
Sin embargo, este modelo también presenta desafíos.
El fuerte sentido del deber, la dificultad para decir "no" y la prioridad otorgada al grupo pueden favorecer jornadas laborales muy extensas y elevados niveles de estrés. En los últimos años, Japón impulsó diversas medidas para reducir el exceso de trabajo, aunque muchos especialistas coinciden en que se trata de un cambio cultural que requiere tiempo.
Más allá de esas dificultades, la experiencia japonesa invita a reflexionar sobre una pregunta que hoy también se hacen muchas familias en distintos países: ¿es más importante que un niño aprenda a resolver una ecuación antes de aprender a respetar, colaborar y convivir?
El sistema educativo de Japón propone una respuesta diferente. Antes de formar alumnos con excelentes calificaciones, busca formar personas capaces de vivir en comunidad, asumir responsabilidades y desarrollar empatía. Una filosofía que demuestra que la educación no solo prepara para aprobar exámenes, sino también para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana con valores que trascienden las aulas.