Departamento Castelllanos

Sunchales: ejecutan obras para optimizar el drenaje en la zona rural y modernizar la red cloacal

El municipio lleva adelante dos obras de infraestructura consideradas prioritarias para el funcionamiento de la ciudad. Por un lado, avanza el recambio de alcantarillas sobre la Ruta Provincial Nº 13 para mejorar el drenaje y la transitabilidad de los caminos rurales. Al mismo tiempo, se renueva un colector cloacal que presta servicio a la mitad de la población, con una inversión cercana a los 10 millones de pesos.