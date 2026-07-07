La Municipalidad de Sunchales continúa ejecutando una serie de obras de infraestructura destinadas a fortalecer tanto los servicios urbanos como la conectividad de la zona rural.
Sunchales: ejecutan obras para optimizar el drenaje en la zona rural y modernizar la red cloacal
El municipio lleva adelante dos obras de infraestructura consideradas prioritarias para el funcionamiento de la ciudad. Por un lado, avanza el recambio de alcantarillas sobre la Ruta Provincial Nº 13 para mejorar el drenaje y la transitabilidad de los caminos rurales. Al mismo tiempo, se renueva un colector cloacal que presta servicio a la mitad de la población, con una inversión cercana a los 10 millones de pesos.
En ese marco, avanzan los trabajos de recambio de alcantarillas sobre la Ruta Provincial Nº 13 y la renovación de un colector cloacal principal en avenida Belgrano, dos intervenciones consideradas estratégicas para el funcionamiento de la ciudad.
Uno de los frentes de trabajo se desarrolla en la zona rural, donde se lleva adelante el reemplazo de cruces de alcantarilla ubicados sobre la Ruta Provincial Nº 13. La obra busca optimizar el escurrimiento del agua, mejorar la transitabilidad de los caminos rurales y reducir los riesgos de anegamientos durante episodios de lluvias intensas.
Desde el municipio señalaron que esta intervención responde a un compromiso asumido con la Sociedad Rural de Sunchales y con los productores agropecuarios del distrito, quienes habían planteado la necesidad de mejorar la infraestructura vial para facilitar el acceso a los establecimientos rurales y garantizar la circulación de personas, maquinaria y transporte de la producción durante todo el año.
Las autoridades destacaron que este tipo de trabajos forman parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura rural, considerado fundamental para una ciudad cuya economía mantiene un fuerte vínculo con la actividad agropecuaria y los servicios asociados al sector.
Renovación de un colector cloacal que abastece a la mitad de la ciudad
En paralelo, la Municipalidad avanza con una importante obra de saneamiento sobre avenida Belgrano, donde se ejecuta el recambio de un colector cloacal principal que brinda servicio a aproximadamente el 50% de la población de Sunchales.
Durante las tareas, los equipos técnicos detectaron que la cañería existente presentaba un avanzado estado de deterioro, lo que hizo necesario reemplazarla por completo para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir futuras fallas en la red.
Según informaron desde el Ejecutivo municipal, la obra se realiza íntegramente con maquinaria y personal propio del municipio, mientras que la inversión en materiales ronda los 10 millones de pesos y es financiada con recursos del presupuesto municipal.
El recambio del colector permitirá mejorar la capacidad operativa de la red cloacal, reduciendo la posibilidad de obstrucciones y optimizando el servicio para miles de vecinos.
Infraestructura como eje de gestión
Desde el gobierno local remarcaron que ambas intervenciones forman parte del plan de inversiones en infraestructura impulsado desde el inicio de la actual gestión, con el objetivo de atender tanto las necesidades del área urbana como de la producción rural.
En ese sentido, señalaron que muchas de las obras más relevantes son aquellas que no quedan visibles una vez finalizadas, pero que resultan esenciales para garantizar servicios públicos eficientes, mejorar la calidad de vida de los vecinos y sostener el desarrollo productivo del distrito.
Con estos trabajos, el municipio busca fortalecer la infraestructura básica de Sunchales mediante intervenciones orientadas tanto a mejorar la circulación y el drenaje en los caminos rurales como a modernizar una red cloacal considerada clave para el funcionamiento cotidiano de la ciudad.