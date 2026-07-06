Se reciben medicamentos

Santa Fe abraza a Venezuela: una campaña solidaria busca aliviar la tragedia de un país devastado por los terremotos

Los más de 3 mil venezolanos que residen en Santa Fe, junto a Cáritas y la Municipalidad, piden todo tipo de medicamentos para enviar asistencia a los damnificados. La campaña es hasta el 20 de julio. Qué se necesita y dónde donarlo. Anticipan una nueva ola migratoria.