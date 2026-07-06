La brigada USAR (por sus siglas en inglés, Urban Search and Rescue: búsqueda y rescate urbano) de la provincia de Santa Fe, integrada por 40 rescatistas especializados, tres perros y ocho toneladas de equipamiento técnico, comenzó sus tareas en Venezuela, en el epicentro de las zonas afectadas por los terremotos.
Terremotos en Venezuela: la brigada santafesina inició el operativo de rescate
El contingente viajó con 40 especialistas, tres perros y ocho toneladas de equipamiento para colaborar en las tareas de búsqueda de sobrevivientes.
El arribo del contingente santafesino ocurrió a las 2 AM hora local de este domingo -las 3 AM hora argentina-. Allí descargaron los equipos técnicos y se trasladaron hacia la base de operaciones montada en un club de fútbol de la ciudad de La Guaira, ubicada 30 km al norte de Caracas.
Durante la mañana se reunió toda la delegación y al mediodía se organizó el campamento en la base operativa. “Todo resultó ordenado, no tuvimos inconvenientes con el lugar ni con el racionamiento”, aseguró el jefe de Operaciones de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, Alejandro Brullo, tras arribar a suelo venezolano.
Posteriormente, los líderes de la brigada se reunieron con el grupo de tareas para coordinar el inicio de los operativos en la zona asignada por las fuerzas locales.
La misión fue organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo internacional de asistencia.
Los rescatistas partieron a las 15 del sábado, desde la base de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina.
La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios tiene certificación internacional bajo los estándares Insarag de las Naciones Unidas.