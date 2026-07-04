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Rescatistas de Santa Fe viajaron a Venezuela con ocho toneladas de equipos para asistir tras los terremotos

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios despegó este sábado desde El Palomar rumbo a las zonas afectadas por los sismos que dejaron cientos de víctimas.

La brigada USAR santafesina partió hacia Venezuela con personal especializado. Foto: Gentileza.La brigada USAR santafesina partió hacia Venezuela con personal especializado. Foto: Gentileza.
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La Provincia de Santa Fe concretó este sábado el envío a Venezuela de la brigada USAR (búsqueda y rescate urbano), integrada por 40 rescatistas especializados y tres perros. Allí realizarán diversas tareas de asistencia tras los terremotos que afectaron el norte del país sudamericano.

El contingente santafesino partió a las 15, desde la base de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires, a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, que trasladó tanto al personal como el equipamiento técnico necesario para el desarrollo de las tareas de búsqueda y rescate.

La misión fue organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en coordinación con el Gobierno nacional y las autoridades responsables del operativo internacional de asistencia.

Los bomberos santafesinos asistirán en zonas afectadas por los terremotos. Foto: Gentileza.Los bomberos santafesinos asistirán en zonas afectadas por los terremotos. Foto: Gentileza.

Antes de emprender el vuelo se realizó la carga del equipamiento, “que es uno de los más sofisticados del mundo, y se pudo adquirir gracias a una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de asignarle recursos a nuestros equipos para que estén entrenados y capacitados ante eventualidades de catástrofes de cualquier índole”, expresó el director provincial de Gestión de Riesgos, Carlos Dolce.

La brigada USAR de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios tiene certificación internacional bajo los estándares Insarag de las Naciones Unidas. Uno de los rescatistas que despegó hacia Venezuela es Andrés Pérez, de Villa Gobernador Gálvez: “Es un orgullo para nosotros representar a la Provincia de Santa Fe en una misión internacional. Fue mucha la preparación y el entrenamiento”, comentó el brigadista, y anticipó que realizarán tareas de búsqueda técnica tras el armado del campamento en el lugar asignado por la coordinación local.

Ocho toneladas de equipos técnicos fueron enviadas para tareas de rescate. Foto: Gentileza.Ocho toneladas de equipos técnicos fueron enviadas para tareas de rescate. Foto: Gentileza.

Se estima que el contingente permanecerá entre siete y diez días en Venezuela. La participación de Santa Fe en este operativo reafirma el compromiso del Gobierno Provincial con la cooperación humanitaria internacional y pone de manifiesto el nivel de preparación alcanzado por el sistema santafesino de protección civil y respuesta ante emergencias.

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