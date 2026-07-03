Contrarreloj

Terremotos en Venezuela: ya rescataron a 6.462 personas y siguen buscando sobrevivientes

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de la emergencia provocada por los dos sismos que sacudieron el norte del país el 24 de junio. Mientras continúan las tareas de búsqueda, el número de personas rescatadas con vida asciende a 6.462 y miles de efectivos permanecen desplegados en las zonas más afectadas