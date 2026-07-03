Las tareas de rescate continúan sin pausa en Venezuela tras el doble terremoto que afectó al norte del país hace más de una semana.
Terremotos en Venezuela: ya rescataron a 6.462 personas y siguen buscando sobrevivientes
Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de la emergencia provocada por los dos sismos que sacudieron el norte del país el 24 de junio. Mientras continúan las tareas de búsqueda, el número de personas rescatadas con vida asciende a 6.462 y miles de efectivos permanecen desplegados en las zonas más afectadas
El Gobierno informó que hasta el momento fueron rescatadas con vida 6.462 personas, mientras los equipos de emergencia mantienen los operativos en los sectores donde todavía existe la posibilidad de hallar sobrevivientes bajo los escombros.
El nuevo balance fue dado a conocer por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante una conferencia de prensa en Caracas, donde aseguró que la etapa de búsqueda y rescate continuará mientras haya indicios de que puedan encontrarse personas con vida.
"No vamos a descansar", afirmó la funcionaria al referirse a las tareas que se desarrollan en las zonas devastadas por el desastre.
Miles de rescatistas continúan trabajando en las zonas afectadas
Los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 registrados el 24 de junio provocaron graves daños en distintos puntos del norte venezolano, especialmente en el estado de La Guaira, donde se concentró la mayor parte de los derrumbes de edificios y viviendas.
Desde entonces, cientos de réplicas siguieron sacudiendo la región, aunque en los últimos días su intensidad comenzó a disminuir.
De acuerdo con la información oficial, más de 19.000 efectivos civiles y militares participan actualmente de la respuesta a la emergencia.
A ese operativo se suman brigadas internacionales de rescate, personal sanitario, unidades caninas, drones y equipos especializados para localizar personas atrapadas entre los restos de las construcciones colapsadas.
Las autoridades indicaron que los trabajos continúan principalmente en edificios donde todavía existen posibilidades de encontrar sobrevivientes.
En paralelo, se realizan tareas de remoción de escombros, evaluación estructural de inmuebles y asistencia a los miles de damnificados que permanecen en refugios temporales.
Según el balance más reciente, unas 12.400 personas resultaron heridas como consecuencia del doble sismo, muchas de ellas con lesiones de gravedad. Además, miles de familias perdieron sus viviendas y continúan recibiendo asistencia humanitaria.
La Guaira sigue siendo el epicentro de la emergencia. Allí colapsaron alrededor de 180 edificios, mientras que también se registraron derrumbes en Caracas, Chacao y Tucacas.
Los equipos técnicos trabajan para determinar el estado de otras construcciones que presentan daños estructurales y podrían representar un riesgo para la población.
El balance de víctimas continúa aumentando
Aunque el rescate de personas con vida mantiene la esperanza en medio de la tragedia, el número de víctimas fatales continúa creciendo conforme avanzan las tareas de recuperación.
El último informe oficial elevó a 2.595 la cantidad de fallecidos y a 12.400 el número de heridos. Además, miles de personas permanecen desplazadas debido a la destrucción de viviendas e infraestructura básica. Las autoridades estiman que la reconstrucción demandará una inversión superior a los 6.700 millones de dólares.
La magnitud del desastre movilizó una importante respuesta internacional. Equipos de rescate procedentes de decenas de países trabajan junto a los organismos venezolanos, mientras hospitales de campaña y organizaciones humanitarias colaboran en la atención médica y la distribución de insumos básicos.
Las Naciones Unidas también mantienen presencia en el terreno mediante especialistas en coordinación de desastres, quienes participan en la evaluación de daños y en la organización de la ayuda internacional.
El organismo destacó la labor de los rescatistas extranjeros, que en los últimos días lograron localizar con vida a varias personas atrapadas bajo los escombros.
Mientras tanto, el Gobierno venezolano aseguró que continuará destinando todos los recursos disponibles para sostener las tareas de búsqueda y asistir a las familias afectadas.
Las operaciones se desarrollan en condiciones complejas debido a la inestabilidad de numerosas estructuras y al riesgo que representan las réplicas, aunque los especialistas consideran que la disminución de su intensidad favorece el ingreso de los equipos a edificios colapsados.
En distintas ciudades afectadas continúan funcionando centros de evacuación, donde miles de personas reciben alimentos, agua potable, atención médica y contención psicológica.
Paralelamente, las autoridades comenzaron a elaborar un plan para la etapa de reconstrucción, que incluirá la reparación de infraestructura crítica, viviendas, hospitales, escuelas y servicios públicos.
A pesar del paso de los días, los rescatistas sostienen que cada operativo mantiene un objetivo prioritario: localizar con vida a quienes aún permanecen desaparecidos.
Por ese motivo, las tareas no se detienen y continúan desarrollándose de manera ininterrumpida en los sectores considerados de mayor riesgo y donde todavía existen señales que alimentan la esperanza de nuevos rescates.