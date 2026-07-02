El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó la madrugada de este jueves que más de 2.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional llegaron al país, en medio de las labores de atención a la población afectada tras los terremotos del 24 de junio.
Arribaron 2.000 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, mientras crecen las colaboraciones
Más de 30.000 funcionarios y brigadistas colaboran en la distribución, tras los devastadores sismos del 24 de junio. Se han contabilizado 2.295 muertos y miles de heridos y damnificados.
Desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, principal centro de recepción de suministros, el canciller indicó que la asistencia es procesada y distribuida hacia hospitales, centros de acopio y zonas impactadas por la emergencia.
A través de la televisora estatal, Gil explicó que el despliegue logístico está a cargo del Estado Mayor y la Autoridad Única designada, que coordinan la canalización de los insumos hacia los distintos puntos del sistema de salud y atención social.
La ayuda internacional se suma al operativo interno que ejecutan organismos del Estado, incluyendo los ministerios de Alimentación, Agricultura, Pesca y Salud, en respuesta a la crisis generada por el doble evento sísmico.
El canciller detalló que más de 30.000 funcionarios de seguridad venezolanos permanecen desplegados en las zonas afectadas, junto a miles de brigadistas nacionales e internacionales que participan en labores de rescate y asistencia.
Destacó la llegada de nuevos cargamentos de ayuda humanitaria provenientes de países como Panamá, Ecuador, Bolivia, Colombia y Guinea Ecuatorial, entre otros.
Gil agradeció el respaldo de Gobiernos y pueblos que han enviado ayuda, subrayando que este apoyo fortalece la capacidad de respuesta frente a la dura tragedia que padece el país.
Las autoridades mantienen activo el operativo de recepción y distribución de insumos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, así como de atención a los damnificados, especialmente en el estado de La Guaira, la región más afectada.
Trágicos números
El doblete sísmico del pasado 24 de junio dejó hasta el momento 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y 12.841 personas damnificadas.
Gran colaboración
Miles de voluntarios civiles, rescatistas nacionales e internacionales y altas autoridades del Gobierno de Venezuela, mantuvieron este miércoles una intensa jornada de trabajo en zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, en medio de una emergencia que ha dejado miles de víctimas.
El doble evento sísmico, que estremeció al país hace una semana, ha provocado hasta ahora 2.295 fallecidos, más de 11.200 heridos y 12.841 personas damnificadas, según el balance oficial presentado por autoridades del Estado.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inspeccionó este miércoles hospitales, campamentos y bases de operaciones internacionales en el estado La Guaira (litoral central), la región más golpeada por el colapso de infraestructuras y edificaciones residenciales, declarada como zona de desastre.
Rodríguez inició la jornada en el hospital de campaña instalado por la organización internacional Samaritan's Purse, una estructura móvil con capacidad para atender hasta 200 pacientes diarios en diversas especialidades médicas.
El centro cuenta con 64 camas de hospitalización, cuatro unidades de cuidados intensivos, seis de cuidados intermedios y dos quirófanos, además de una unidad de esterilización que permite intervenciones inmediatas.
En este espacio, operado por un equipo de 90 profesionales de la salud, también se distribuyen insumos esenciales como agua potable, iluminación, carpas y kits de higiene para comunidades afectadas.
Posteriormente, la presidenta encargada se trasladó al estadio Jorge Luis García Carneiro ubicado en La Guaira, donde la Cruz Roja instaló un hospital de campaña que funciona como principal centro de triaje y estabilización.
Allí constató la atención médica a heridos rescatados de los escombros, así como el soporte psicosocial brindado a sobrevivientes y familiares, en un contexto marcado por el impacto psicosocial en la población.
La Cruz Roja Venezolana mantiene un despliegue de aproximadamente 600 voluntarios diarios, activos en labores de atención y asistencia a lo largo del eje entre Caracas y el litoral central.
Asimismo, la mandataria compartió con el contingente de la Defensa Civil de Jordania, que ha participado en operaciones de rescate exitosas, como la intervención en el complejo residencial Los Corales Garden 1.
El despliegue internacional incluye también brigadas provenientes de Francia y Perú, que se han integrado a las labores de salvamento en coordinación con autoridades venezolanas.
El operativo cuenta con 14.000 funcionarios militares y policiales, desplegados en zonas afectadas para garantizar el orden público y facilitar las labores de rescate.
Las autoridades han priorizado la búsqueda de sobrevivientes, en una operación que se mantiene sin pausa junto a más de 4.000 brigadistas nacionales e internacionales, a pesar de haberse cumplido una semana del doblete sísmico, con dos terremotos de 7,2 y 7,5.
Hasta la fecha, se han rescatado 6.461 personas, mientras continúan las tareas de remoción técnica y localización en áreas de alto riesgo. Medios locales reportaron que incluso hoy, los cuerpos de rescatistas han hallado señales de vida humana entre los escombros.