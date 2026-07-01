El Gobierno de Venezuela declaró duelo nacional por siete días tras los terremotos del 24 de junio, informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
Venezuela decretó siete días de duelo nacional por las víctimas de los terremotos
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la medida institucional en homenaje a las casi 2.300 personas fallecidas tras los sismos. Mientras las banderas ondean a media asta y se suspenden eventos masivos, el Gobierno prioriza la asistencia en los campamentos de sobrevivientes y la búsqueda de miles de desaparecidos.
“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, escribió Rodríguez en X.
“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó la funcionaria.
En la comunicación oficial se indicó: “Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”.
Rodríguez señaló que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de los sobrevivientes. “Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, afirmó.
“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, aseguró durante su mensaje.
Mientras dure el decreto, las banderas venezolanas ondearán a media asta en todas las sedes de las instituciones públicas, militares y diplomáticas. Además, diversas instituciones locales informaron la suspensión de eventos deportivos, culturales y festivos masivos en señal de solidaridad.
Según cifras oficiales difundidas el martes, los fallecidos ascienden a 2295 y los heridos a 11.267 por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio. Por otra parte, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela reporta que se busca a poco más de 40.000 personas.