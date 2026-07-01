Tragedia

Venezuela decretó siete días de duelo nacional por las víctimas de los terremotos

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la medida institucional en homenaje a las casi 2.300 personas fallecidas tras los sismos. Mientras las banderas ondean a media asta y se suspenden eventos masivos, el Gobierno prioriza la asistencia en los campamentos de sobrevivientes y la búsqueda de miles de desaparecidos.