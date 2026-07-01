Cuatro policías fueron detenidos en Venezuela acusados de apropiarse de dinero y otros bienes económicos encontrados entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, al norte del país y próximo a Caracas. La zona fue una de las más afectadas por los terremotos registrados la semana pasada, que dejaron miles de víctimas y un amplio operativo de rescate y asistencia humanitaria.
Escándalo en Venezuela: detuvieron a policías por robar dinero hallado entre los escombros
Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron detenidos y expulsados de la fuerza. Las autoridades los acusan de apropiarse de bienes económicos hallados entre los escombros de edificios derrumbados en La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos de la semana pasada.
Los agentes pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conocido como CICPC. Según informó el propio organismo, los cuatro funcionarios fueron expulsados de la institución y serán presentados ante los tribunales correspondientes. La decisión fue comunicada después de que se conocieran las denuncias por la presunta apropiación de valores hallados durante las tareas en el área del desastre.
El director del CICPC, Douglas Rico, sostuvo que los policías se apartaron de sus deberes y aprovecharon el contexto de rescate para actuar de manera indebida. De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes se habrían apropiado de bienes económicos encontrados entre los restos de las construcciones colapsadas, en medio de una emergencia marcada por la búsqueda de sobrevivientes y la asistencia a los damnificados.
El caso tomó mayor repercusión luego de la difusión de videos en redes sociales en los que se observa a ciudadanos increpando a uno de los funcionarios. En las imágenes, varias personas reaccionan con indignación al hallazgo de dólares en efectivo que tendría en su poder el agente, al que calificaron como una “vergüenza”. También intervino el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien aseguró que los involucrados serán juzgados y advirtió que habrá “total intolerancia” frente a hechos cometidos por funcionarios que usen el uniforme para aprovecharse de una tragedia.
La oposición también había denunciado el accionar de algunos funcionarios en la zona afectada. Desde Primero Justicia señalaron que, en lugar de preservar la vida de los venezolanos, ciertos agentes estaban buscando enriquecerse entre los escombros. El caso se conoce en un contexto crítico: según el último balance oficial, los terremotos dejaron 1.943 fallecidos y 10.571 heridos en Venezuela.