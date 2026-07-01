Tras los terremotos

Escándalo en Venezuela: detuvieron a policías por robar dinero hallado entre los escombros

Cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fueron detenidos y expulsados de la fuerza. Las autoridades los acusan de apropiarse de bienes económicos hallados entre los escombros de edificios derrumbados en La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos de la semana pasada.