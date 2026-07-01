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Hallaron sin vida a la ganadora del Miss Grand Orlando 2025 tras el terremoto en Venezuela

La modelo Skarlent Rodríguez y su novio José Castro fueron localizados sin vida entre los restos de su departamento tras el sismo que afectó a La Guaira el pasado 24 de junio.

La modelo venezolana que fue hallada sin vida junto a su novio bajo los escombros tras el terremoto.La modelo venezolana que fue hallada sin vida junto a su novio bajo los escombros tras el terremoto.
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La modelo Skarlent Rodríguez, ganadora del título Miss Grand Orlando 2025, y su pareja José Castro fueron encontrados sin vida bajo los escombros de su departamento, luego de los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio. Ambos permanecían desaparecidos desde el derrumbe de su vivienda en la zona de Catia La Mar, en el estado La Guaira.

La noticia fue confirmada por la familia de la joven a través de la plataforma de recaudación GoFundMe, donde habían iniciado una campaña para cubrir gastos vinculados a la búsqueda y, posteriormente, a los costos funerarios.

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El derrumbe tras el sismo

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la pareja se encontraba en su departamento cuando se produjo el fuerte movimiento sísmico. El inmueble colapsó por completo debido a la intensidad de los temblores, lo que dejó a ambos atrapados entre los escombros.

Volunteers and rescuers help to find survivors in a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 30, 2026, following the June 24 twin earthquakes. MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERSRescatistas ayudan a buscar supervivientes en un edificio colapsado en Caraballeda. Crédito: REUTERS

Durante varios días, equipos de rescate trabajaron en la zona afectada mientras familiares y allegados mantenían la esperanza de encontrarlos con vida. Finalmente, los cuerpos fueron hallados en el lugar del siniestro.

La despedida de la familia

La familia de la modelo confirmó el desenlace a través de la página de donaciones y expresó su agradecimiento a quienes colaboraron en la difusión y búsqueda de la pareja. En el mensaje compartido señalaron que ambos fueron encontrados “sin vida, uno al lado del otro”.

Skarlent Rodrígue y José Castro fueron hallados sin vida.Skarlent Rodrígue y José Castro fueron hallados sin vida.

También destacaron el apoyo recibido durante los días posteriores al terremoto, en los que se organizaron esfuerzos para obtener información y asistencia en medio de la emergencia.

Campaña solidaria

En la misma publicación, los familiares explicaron que la campaña de recaudación continuará activa para afrontar los gastos funerarios, que resultaron elevados en el contexto de la tragedia. Además, detallaron que ambas familias atravesaron pérdidas significativas tras el sismo, lo que agravó la situación económica y emocional.

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Por este motivo, solicitaron mantener la difusión de la colecta solidaria con el objetivo de cubrir los costos derivados del fallecimiento y acompañar el difícil momento que atraviesan.

El caso generó conmoción en redes sociales y en la comunidad vinculada a la joven modelo, que había alcanzado reconocimiento internacional tras su participación en certámenes de belleza.

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