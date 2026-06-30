Operación de Asistencia Humanitaria

Se desplegó el segundo escalón para reforzar la actuación de las Fuerzas Armadas argentinas en Venezuela

Las FFAA argentinas continúan desarrollando actividades específicas de búsqueda y rescate de sobrevivientes, en medio de una de las operaciones de asistencia humanitaria más importantes de los últimos tiempos en Latinoamérica.