Luego de la rápida respuesta del gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa, el alistamiento y posterior despliegue del 1er escalón de avanzada de personal militar especializado de Fuerzas Armadas, se materializó desde el pasado viernes siendo los primeros representantes de nuestro país en llegar a la zona de desastre.
Se desplegó el segundo escalón para reforzar la actuación de las Fuerzas Armadas argentinas en Venezuela
Las FFAA argentinas continúan desarrollando actividades específicas de búsqueda y rescate de sobrevivientes, en medio de una de las operaciones de asistencia humanitaria más importantes de los últimos tiempos en Latinoamérica.
Desde el momento propio del arribo comenzaron a operar en el rescate de sobrevivientes, luego de que les fuera asignada una zona del estado de La Guaira, propiamente dentro de la ciudad de Caraballeda.
El despliegue del primer escalón se realizó a bordo de una aeronave Embraer ERJ-140LR T94, de la Fuerza Aérea Argentina, que luego de cargar al personal de la Agrupación Perros de Guerra de la Armada Argentina en la Base Comandante Espora, se dirigió hacia Buenos Aires.
Desde la Base Aérea de El Palomar, despegaron finalmente con escalas en Viru Viru y Manaos, arribando a la Base Aérea El Libertador, en el estado venezolano de Aragua.
El primer contingente integrado por efectivos especialmente preparados para operaciones de búsqueda y rescate, conformado en patrullas, estuvieron compuestos de cuatro binomios de perros-guía de la Infantería de Marina de la Armada Argentina, quienes apoyaron a patrullas auxiliares que cuentan con herramientas y equipamiento específico para abrirse camino entre los escombros.
Este primer despliegue, que priorizó la rapidez para llegar a la zona afectada, para elevar la curva de posibilidad de encontrar personas con vida, partió con una capacidad autónoma de abastecimiento reducida, por lo que en este segundo escalón se refuerzan las condiciones de habitabilidad, sanidad, aseo y alimentación para el personal que se encuentra desde la semana pasada en Venezuela.
Para ello el segundo escalón de despliegue se realiza por medio de aviones Embraer y Hércules C-130, ambos de la Fuerza Aérea Argentina, durante el mediodía del martes. En ellos se transporta el personal, y una planta potabilizadora de ósmosis inversa con capacidad para producir 1.100 sachets de 500 ml de agua por hora, contando para ello con operadores y piletones de potabilización.
Para una mayor capacidad de autonomía del contingente, se despliega además un grupo electrógeno mediano con operadores, carpa alojamiento con catres de campaña para 40 personas, duchas de campaña para aseo en el terreno, equipos de comunicaciones militares con operadores y cocina móvil con cocineros, víveres y stock de raciones de consumo inmediato.
La sanidad también se verá reforzada, a partir de la instalación de un puesto sanitario móvil con personal de sanidad para su operación. Se suman además dos binomios perro-guía pertenecientes a la brigada certificada USAR del Ejército Argentino, con la incorporación de Jack, desde el Batallón de Ingenieros de Montaña 8 (Mendoza) y Derek, en su última misión antes del retiro, desde el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (San Juan).
El 1er Escalón: la importancia de estar a tiempo
En una operación de respuesta inmediata que se dio a contrarreloj, el Ministro Presti supervisó el operativo de alistamiento previo y despidió a las brigadas, momento en el que les transmitió el orgullo y respaldo del presidente de la nación, destacando la misión profundamente humanitaria que estaban asumiendo en representación de todos los argentinos.
Arribados en medio de la noche y siendo los primeros connacionales en hacerlo, la misión al mando del Coronel Miguel Ángel Wissinger, Comandante de Protección Civil y Emergencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, se integró de un grupo de tareas liderado por el Capitán de Fragata IM Luciano Gordillo, que incluyó a los 4 binomios perro-guía a cargo del Teniente de Fragata Veterinario Martín Núñez Etcheverry; la Brigada de personal militar especializado en Estructuras Colapsadas, a cargo del Teniente de Navío IM Carlos Carrizo; y personal de sanidad y apoyo en comunicaciones.
Luego del arribo y la asignación de la zona B2 para las acciones de búsqueda en la ciudad de Caraballeda (La Guaira), inmediatamente comenzaron con los patrullajes.
Junto a las autoridades locales y acompañando a los equipos internacionales de respuesta, comenzaron a actuar en coordinación con representantes venezolanos, con autoridades del Comando Sur de los Estados Unidos y otros organismos participantes.
El importante trabajo del componente principal de este primer escalón desplegado resultó muy importante, dentro de las 96 horas desde la tragedia, ya que los canes pueden definir zonas específicas donde detectan la presencia de sobrevivientes, ahorrando esfuerzo y horas de búsqueda entre los escombros.
Estos minutos resultan vitales, permitiendo aumentar las posibilidades de salvar numerosas vidas con las rápidas tareas de rescate.