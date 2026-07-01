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Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos aumentó a 2.295

La Asamblea Nacional actualizó el balance de víctimas tras los sismos de la semana pasada, que ya dejan más de 11.000 heridos. En paralelo, una plataforma civil rastrea el paradero de unas 40.000 personas mientras rigen siete días de duelo nacional.

La cifra de muertos aumentó a 2.295 en Venezuela tras los terremotos. Foto: Reuters.La cifra de muertos aumentó a 2.295 en Venezuela tras los terremotos. Foto: Reuters.
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La cifra de personas fallecidas por los sismos del 24 de junio en Venezuela llegó este miércoles a 2.295, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En tanto, la cantidad de heridos aumentó a 11.267, según datos oficiales.

Por otra parte, se busca a poco más de 40.000 personas, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

Venezuela’s acting President Delcy Rodriguez speaks with Education Minister Hector Rodriguez during an event announcing an increase in the minimum income, in Caracas, Venezuela April 30, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez ViloriaDelcy Rodríguez declaró duelo nacional. Foto: Reuters.

Delcy Rodríguez declaró duelo nacional

El Gobierno de Venezuela declaró duelo nacional por siete días tras los terremotos del 24 de junio, informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, escribió Rodríguez en X.

El comunicado de Delcy Rodríguez difundido a través de X.El comunicado de Delcy Rodríguez difundido a través de X.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó la funcionaria.

En la comunicación oficial se indicó: “Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”.

Mirá tambiénLa reconstrucción humana de Venezuela a una semana del devastador doble terremoto

Rodríguez señaló que la prioridad del Gobierno es proteger la vida de los sobrevivientes. “Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, afirmó.

“Estamos desplegados en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante”, aseguró durante su mensaje.

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