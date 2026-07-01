Catástrofe

Terremotos en Venezuela: la cifra de muertos aumentó a 2.295

La Asamblea Nacional actualizó el balance de víctimas tras los sismos de la semana pasada, que ya dejan más de 11.000 heridos. En paralelo, una plataforma civil rastrea el paradero de unas 40.000 personas mientras rigen siete días de duelo nacional.