Venezuela y la arquitectura del desamparo total

Edificios colapsados en Caraballeda, La Guaira. "Mientras naciones vecinas, con una geografía similar, han aprendido a convivir con la sismicidad mediante la rigurosidad técnica y la inversión en infraestructuras sismo-resistentes, la desatención estatal en el territorio venezolano pavimentó el camino hacia una carnicería previsible", afirma el autor.