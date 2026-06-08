Ray Bradbury y la distopía íntima de la pantalla

Ray Bradbury (1920-2012), fue un escritor estadounidense del género fantástico, terror y ciencia ficción. Principalmente conocido por obras como "Crónicas marcianas" (1950), "El hombre ilustrado" (1951) y la novela distópica "Fahrenheit 451" (1953). También por "La feria de las tinieblas" (1962), "Las maquinarias de la alegría" (1966) y "Fantasmas de lo nuevo" (1969), entre tantas otras. Se consideraba a sí mismo "un narrador de cuentos con propósitos morales".