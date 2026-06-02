¿Y si dejamos de robar con Edgar Morin?

Edgar Nahoum (1921-2026), mucho más conocido como Edgar Morin. Filósofo, sociólogo y político francés fallecido el pasado 29 de mayo a los 104 años. Veía el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu de los individuos posee conocimientos que son ambiguos y desordenados, que necesitan de acciones retroalimentadoras y dependen de un abordaje que debe darse de manera multidisciplinaria y multirreferenciada para lograr la construcción del pensamiento.